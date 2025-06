Rigoni di Asiago: tre nomine per rafforzarsi sul mercato

In un momento di sviluppo e di crescente attenzione ai mercati internazionali, Rigoni di Asiago annuncia un rafforzamento della propria struttura manageriale, con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide strategiche e consolidare il proprio posizionamento nel mercato. Dopo l’ingresso, nelle scorse settimane, di Nicola Bonfatti nel ruolo di direttore commerciale Mercati Internazionali (leggi notizia EFA News), l’azienda annuncia ulteriori novità che riguardano l’area Commerciale Italia, il Marketing e la Comunicazione Corporate.

Marco Livio assume il ruolo di direttore commerciale Italia. In azienda dal 2020, dove ha guidato con successo la Direzione Vendite Italia, Livio ha iniziato la sua carriera nella Grande Distribuzione per poi maturare esperienze in Unilever. Ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle vendite in aziende italiane e internazionali come Ferrarelle, Branca Distillerie e Arla Foods. La sua nomina si inserisce in un percorso di continuità dopo l’uscita di Nicola Furlan e riflette la volontà dell’azienda di valorizzare un manager che unisce profonda conoscenza del mercato, esperienza consolidata e piena adesione ai valori di Rigoni di Asiago.

Cristina Cossa, già direttore Marketing, viene nominata Corporate Communication Director; in Rigoni di Asiago da oltre 16 anni, ha contribuito allo sviluppo dei brand in Italia e all’estero e alla definizione dell’identità valoriale dell’azienda. Il nuovo incarico rappresenta una naturale evoluzione del suo percorso: Cossa metterà a disposizione la sua profonda conoscenza dell’azienda per guidare lo sviluppo delle relazioni esterne e il rafforzamento della comunicazione corporate, in coerenza con la visione e i valori che da sempre caratterizzano Rigoni di Asiago.

Infine, Gianluca Fausti entra in azienda come Chief Marketing Officer. Con oltre 20 anni di esperienza in tutte le aree del marketing – dal branding al posizionamento, dall’innovazione al go-to-market – Fausti ha lavorato in contesti multinazionali (L’Oréal, Unilever) e in grandi aziende familiari italiane (Barilla, Perfetti Van Melle, Pastificio Rana); esperto di digital ed e-commerce, vanta una profonda conoscenza dei mercati internazionali. “Sono entusiasta di avere raggiunto l’azienda, vedo un grande potenziale per rendere ancora più forti le marche di Rigoni di Asiago e credo ci siano opportunità significative di crescita sui mercati internazionali”, ha dichiarato Fausti.