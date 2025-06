Agea eroga oltre 64 milioni all'agricoltura

Agea, l'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, con l’emanazione di altri due decreti di pagamento, ha erogato 64.282.568,8 Euro nel settore primario. I pagamenti sono così suddivisi:

il primo decreto è a valere sullo Sviluppo Rurale NO SIGC (cioè quegli interventi che non sono direttamente legati al controllo di superfici e animali) relativamente alla annualità 2024 per un importo complessivo pario a 59.080.972,85 euro.

Le regioni interessate sono: Sicilia per un importo di 15.539.531,17 euro; Lazio per 11.831.099,42 euro; Puglia per un importo di 7.085.002,55 euro; Campania per 6.572.368,93 euro; Umbria per 3.833.917,29 euro; Basilicata per 3.569.969,59 euro; Abruzzo per 2.404.825,27 euro; Liguria per 1.661.182,13 euro; Marche per 1.246.605,33 euro; Friuli-Venezia Giulia per 919.044,33 euro; Valle d’Aosta per 416.633,55 euro e il Molise per un importo pari a 68.346,19 euro.

Tra i beneficiari compare anche il Masaf, il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) per un importo pari a 3.932.447,10 euro in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale quale strumento attraverso cui il ministero sostiene e sviluppa le potenzialità delle zone rurali promuovendo la competitività delle imprese agricole, la tutela l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità animale;

il secondo decreto di pagamento, per un importo totale di 5.201.595,95 euro, riguarda, invece, la Misura a Investimento Vino relativa alla campagna 2024/2025. Misura che, nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, regolamentata dal Piano Strategico della PAC, finanzia investimenti materiali e immateriali nel settore vitivinicolo finalizzati a migliorare il rendimento globale e la competitività delle aziende vitivinicole.

Le regioni interessate sono: Sicilia per un importo di 2.019.459,20 euro; Piemonte per un importo di 1.742.575,50 euro; Umbria per 534.809,31 euro; Puglia per 532.711,75 euro; Lazio per 282.109,97 euro e Sardegna per un importo di 89,930