Il Soda Maker di Smeg ti "gasa" la vita

Cosa rende davvero frizzante la vita? Secondo una nuova ricerca commissionata ad AstraRicerche da Smeg, marchio italiano di cucine ed elettrodomestici con sede a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per gli italiani è il fuori programma (61,2%), la condivisione (39,4%) e la capacità di cogliere la bellezza nei semplici gesti quotidiani. Per molti, infatti, a cambiare una giornata ordinaria rendendola vivace è la spontaneità di un aperitivo improvvisato tra amici (43%), l’emozione di un messaggio o di un incontro inaspettato (35,2%) e il piacere di una tavola curata nei dettagli (30.7%, percentuale che sale al 36% per i Millennials).

Un desiderio di leggerezza e vitalità che oggi trova una nuova espressione concreta: il primo gasatore d’acqua Smeg, il Soda Maker Smeg che si contraddistingue per leggerezza e praticità: senza bisogno di elettricità o batterie, è compatibile con la maggior parte delle bombole di CO 2 ed è pensato per un uso pratico e intuitivo.

In un Paese che ha fatto del design e della bellezza un tratto distintivo della propria cultura, non sorprende scoprire che, secondo la ricerca, il 78,5% degli italiani consideri l’estetica degli oggetti un elemento capace di migliorare lo stile di vita quotidiano. Il design del nuovo Soda Maker porta la firma di Smeg e dello studio Deepdesign: è raffinato ed essenziale, unisce superfici opache, alluminio satinato e dettagli in acciaio inox. Come la manopola frontale che consente di regolare il livello di gasatura dell’acqua secondo il proprio gusto: una funzionalità esclusiva che lo rende tra i modelli più versatili sul mercato.

Disponibile in quattro super trendy finiture opache (Verde Smeraldo, Storm Blue, Nero e Bianco) si adatta con naturalezza a ogni ambiente: dalla cucina al salotto, dall’home office al terrazzo per preparare bevande rinfrescanti in ogni momento della giornata.

Mentre il mercato globale dei gasatori d’acqua si prepara a superare 1,4 miliardi di dollari entro il 2030, cresce la domanda di soluzioni che uniscano, oltre al design, sostenibilità e benessere. Il gasatore Smeg, sottolinea il comunicato ufficiale della società, "risponde a questa esigenza con un’alternativa elegante e consapevole, che riduce il consumo di plastica monouso e permette di creare bevande frizzanti su misura, con ingredienti naturali e senza zuccheri aggiunti".

La bottiglia in dotazione, riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie, è realizzata in Tritan Renew, un materiale innovativo che include almeno il 50% di contenuto riciclato certificato, ottenuto attraverso un processo di riciclo molecolare. Questo approccio consente di recuperare plastiche difficili da riciclare, trasformandole in una nuova risorsa di alta qualità e riducendo così l’uso di materie prime fossili.

Il tappo ermetico consente inoltre di mantenere fresca l’acqua gasata e portarla comodamente con sé anche fuori casa: una soluzione pratica per ridurre il consumo di plastica monouso e rendere più sostenibile la routine quotidiana. Inoltre, un vantaggio distintivo del gasatore d’acqua Smeg è proprio la possibilità di personalizzare le proprie bevande, scegliendo ingredienti naturali e più salutari rispetto alle classiche bibite industriali: è infatti possibile creare in casa bevande frizzanti su misura, come limonate fresche, succhi di frutta gasati o bibite aromatizzate, per soddisfare ogni gusto senza eccessi di zucchero e ingredienti artificiali.

Secondo la ricerca, l’aperitivo è il momento preferito dagli italiani per godersi una bevanda frizzante (42,9%). Un rito che unisce convivialità, gusto e creatività: il 54% lo associa alla buona compagnia, il 48,7% a stuzzichini sfiziosi, il 36,5% a una bevanda fresca e ben presentata. I gusti più amati? Agrumi come lime e pompelmo (45,2%), seguiti da note dolci, fruttate e floreali che piacciono soprattutto ai più giovani, con una crescente curiosità per sapori originali, soprattutto tra Millennials.

Per molti, anche una bevanda frizzante è capace di riaccendere l’umore: la scelgono il 27,6%, seguiti da chi associa il sentirsi meglio alla pratica sportiva o a qualche esercizio mattutino. Infine, anche se ogni generazione ha i suoi rituali e le sue abitudini, la voglia di leggerezza, vitalità ed energia è trasversale. Per il 43,6% degli intervistati esistono piaceri ed emozioni comuni, capaci di unire tutte le età. Un segnale che il desiderio di vivere con gusto, libertà e leggerezza è qualcosa che, oggi più che mai, accomuna tutti.

Fondata nel 1948, SMEG, il cui nome è l'acronimo di "Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla", è un'azienda orgogliosamente Italiana giunta alla terza generazione della famiglia Bertazzoni. Realizza elettrodomestici ad alte prestazioni, realizzati con materiali di qualità per l’ambiente domestico e i settori professionale e medicale.