Cherry Bank finanzia il Polo del Gusto

Cherry Bank, banca specializzata nei segmenti retail, corporate e wealth management, ha perfezionato un'operazione di finanziamento strategica a favore di Polo del Gusto S.r.l., holding fondata e presieduta da Riccardo Illy, che si distingue nel settore del food & beverage per l'eccellenza qualitativa dei suoi prodotti e per l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

L'operazione, concepita per sostenere i piani di espansione e innovazione di Polo del Gusto S.r.l, consiste in un mutuo Sace Growth da 7 milioni di Euro con una durata complessiva di 6 anni. Questo strumento finanziario è stato tarato per supportare il gruppo nei suoi ambiziosi progetti di crescita, focalizzandosi sullo sviluppo e l'introduzione sul mercato di prodotti che eccellono a livello qualitativo e dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Con questo finanziamento, sottolinea il comunicato ufficiale, "Cherry Bank emerge ancora una volta come partner finanziario proattivo per le eccellenze industriali italiane", supportando le aziende che combinano l'eccellenza produttiva e l'innovazione con un forte orientamento alla sostenibilità, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento e alla modernizzazione di un comparto strategico per l'economia nazionale e per la competitività del Made in Italy a livello globale.

"L’operazione conferma il nostro impegno a sostenere le imprese nei loro percorsi di crescita con forme finanziarie su misura -spiega Vincenzo Galileo, head of Corporate Banking di Cherry Bank-. Nel caso specifico ha richiesto un’attenta analisi finanziaria ed economica, sia della holding sia delle sue società controllate, al fine di trovare la soluzione più aderente alle specifiche necessità aziendali. In particolare, con il gruppo Polo del Gusto Srl abbiamo affinità su valori aziendali come il legame con il territorio, l’attenzione per l’ambiente e una forte determinazione per una crescita sostenibile".

Polo del Gusto S.r.l. è la holding fondata e presieduta da Riccardo Illy che riunisce marchi d'eccellenza nel settore Food & Beverage: ne fanno oggi parte Achillea Bio (Paesana, Cuneo), Domori (None, Torino), Dammann Frères (Francia), Pintaudi (Trieste).

“Siamo oggi una Holding composta da quattro Società Benefit, dedicate a qualità, innovazione e sostenibilità -aggiunge Angelo Manca, da gennaio 2025 direttore generale del Polo del Gusto (leggi notizia EFA News)-. In Cherry Bank abbiamo trovato un partner autorevole in un momento di forte crescita in particolare per Domori, Pintaudi e Dammann Frères con conseguente impegno di risorse dettato, oltre che dagli investimenti nei nuovi siti produttivi, anche dalle dinamiche dei mercati delle materie prime”.