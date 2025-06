Despar Tribù: app celebra decennale con concorso per i clienti

Un’applicazione che ha rivoluzionato il rapporto con i clienti, trasformando la spesa in un’esperienza digitale, innovativa e coinvolgente, grazie al mix vincente di risparmio, gamification e servizi esclusivi. L’App Despar Tribù compie 10 anni e, per celebrare questo importante traguardo, Despar Nord ha lanciato un concorso speciale dedicato ai suoi clienti, con un montepremi complessivo di 365.000 euro.

Fino al 2 luglio 2025 il concorso permette ai clienti registrati all’app di vincere oltre 62 mila buoni spesa tra cui oltre 16 mila Happy Card Despar del valore di 5,10, 20 e 50 euro e quasi 46 mila buoni spesa dei brand sponsor dell’iniziativa che variano tra 1 e 10 euro e di partecipare alle estrazioni dei super premi finali, cinque Fiat Grande Panda elettriche.

Il concorso è attivo in oltre 400 punti vendita aderenti all’iniziativa nelle cinque regioni in cui l’azienda è presente ed è dedicato ai clienti in possesso dell’applicazione che dovranno passare l’App Despar Tribù in cassa al momento del pagamento: ogni 10 euro di spesa e, una volta raggiunti, ogni due prodotti dei brand sponsor del concorso acquistati, il cliente ha diritto a una giocata. Basterà poi cliccare sul pulsante “Gioca” per scoprire immediatamente l’esito della partita per il concorso Instant Win con cui i clienti potranno vincere i buoni spesa. Al termine del concorso, tra pochi giorni, le giocate non vincenti parteciperanno alle estrazioni delle cinque Fiat Grande Panda elettriche in palio come super premio finale.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per rafforzare la fidelizzazione e il coinvolgimento dei clienti del marchio dell’Abete attraverso uno strumento, l’App Despar Tribù che nei 10 anni della sua storia si è evoluta diventando sempre di più un ecosistema digitale pensato per semplificare la spesa, offrire vantaggi esclusivi e occasioni di risparmio e rafforzare il legame con la community dei clienti Despar. Annualmente sono oltre 550.000 i clienti che usano l’App Despar Tribù ma il loro numero, così come la loro incidenza, è in costante crescita.

Lanciata nel 2015, l’app Despar Tribù ha rappresentato un’esperienza pionieristica nell’ambito degli strumenti digitali di loyalty ed è cresciuta fino a diventare molto più di un semplice strumento di fidelizzazione. Recentemente rinnovata, l’applicazione offre un’interfaccia più intuitiva e moderna, pensata per migliorare l’esperienza dell’utente e semplificare l’accesso a promozioni, sconti e servizi esclusivi. Il cuore dell’app rimane la gamification, che si arricchisce di nuove sfide, livelli e premi per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

“La nostra Despar Tribù è molto più di un’applicazione: è una community che ha saputo crescere con noi, evolvendosi nel tempo", ha commentato Eros Bordin, responsabile Digital Marketing di Despar Nord. "Con questo concorso vogliamo dunque premiare e fidelizzare sempre di più i nostri clienti che in questo strumento trovano un’occasione di risparmio, servizi aggiuntivi e divertimento. La nostra azienda è stata pioniera nel proporre un programma di loyalty totalmente digitalizzato attraverso l’App Despar Tribù che abbiamo recentemente rinnovato per offrire ai nostri clienti un’esperienza ancora più innovativa e coinvolgente con l’obiettivo raggiungere nuovi utenti, anche grazie ai numerosi servizi integrati e personalizzati che offriamo in questo touchpoint che mostra numeri in costante crescita e che si distingue per essere uno strumento unico di contatto e interazione con il cliente”.