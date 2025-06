Parmigiano Reggiano-Banca Centro Emilia: firmato accordo strategico

È stato firmato oggi, presso la sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, un protocollo d’intesa tra Banca Centro Emilia e il Consorzio, volto a facilitare l’accesso al credito per le imprese della filiera Dop. L’intesa valorizza le forme in stagionatura come garanzia e riconosce il patrimonio produttivo locale come leva strategica per la crescita economica del territorio.

A sottoscrivere l’accordo sono stati Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Davide Frascari, vicepresidente Vicario di Banca Centro Emilia. L’intesa prevede l’attivazione di linee di credito dedicate a tutti gli attori della filiera produttiva del Parmigiano Reggiano, con l’adozione di un sistema trasparente e certificato dal Consorzio. Le imprese potranno accedere più rapidamente e in modo semplificato a finanziamenti specifici, calibrati sulla stagionalità e sui bisogni reali delle aziende.

“Da tempo il Consorzio ha avviato tavoli di confronto con i principali istituti di credito italiani per dare risposte concrete alle esigenze dei produttori della nostra Dop", spiega Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. "In anni di grandi sfide, caratterizzati dalle incognite legate alle incertezze macroeconomiche causate dai conflitti in corso e da nuovi limiti imposti al libero commercio, questa è un’ottima opportunità di sviluppo per offrire alle nostre aziende strumenti innovativi per creare ulteriori occasioni di accesso al credito, garantire loro liquidità nei mesi in cui il Parmigiano Reggiano matura sulle scalere, renderle più solide e favorirne la crescita e lo sviluppo”.

“L’accordo", ha affermato Davide Frascari, vicepresidente Vicario di Banca Centro Emilia – nasce da una visione condivisa: sostenere la filiera del Parmigiano Reggiano significa credere nel futuro delle nostre comunità. Banca Centro Emilia non è un semplice fornitore di servizi, ma un alleato solido e presente che accompagna le imprese, conoscendo a fondo il settore agroalimentare, valorizzando la filiera d’eccellenza del Parmigiano Reggiano in Italia e all’estero”.

"In qualità di vicedirettore Generale di Banca Centro Emilia", ha dichiarato Gianluca Quesitonio, "il mio ruolo è garantire non solo la solidità dell’Istituto, ma anche il senso profondo delle scelte che compiamo. Questo protocollo non è un semplice atto formale: è la concreta dimostrazione di come trasformiamo la fiducia in risorse, il valore in crescita, la prossimità in strategia. Sostenere le imprese locali significa generare sviluppo autentico. È così che una Bcc resta ancorata alla propria comunità e contribuisce a farla prosperare".

Negli ultimi anni, Banca Centro Emilia ha intrapreso un percorso di rafforzamento progressivo della propria presenza sul territorio, investendo con determinazione nell’apertura di nuove filiali, nel potenziamento delle sedi strategiche e nella trasformazione digitale dei servizi. Un piano di sviluppo che prosegue con decisione. Entro il 2026 sono previste nuove aperture, a testimonianza della volontà di garantire una copertura sempre più capillare del territorio emiliano e di rafforzare la prossimità alle comunità servite.

Una crescita che non guarda solo ai numeri, ma si fonda su una visione cooperativa e inclusiva: accompagnare le imprese nel cambiamento, sostenere l’innovazione, valorizzare il lavoro e l’identità delle filiere locali.