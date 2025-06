Nestlé Italia con Serenis per potenziare supporto alle proprie persone

A partire da questo mese è attiva una nuova partnership tra il Gruppo Nestlé in Italia e Serenis, il centro medico online per il benessere fisico e mentale. Attraverso di essa, il Gruppo ha deciso di mettere a disposizione delle proprie persone un pacchetto di sedute psicologiche individuali gratuite con un professionista, offrendo la possibilità di proseguire il percorso a un prezzo agevolato.

La collaborazione punta a rafforzare un ampio programma interno dedicato al benessere psicologico che Nestlé porta avanti da diversi anni. Questo include varie iniziative, come la possibilità di accedere a una consulenza psicologica per affrontare questioni di tipo lavorativo e di partecipare a webinar e sessioni di formazione. E non è solo il benessere mentale ad essere una priorità per Nestlé. Altre due aree su in cui l’azienda si impegna per fornire alle persone gli strumenti necessari per prendersi cura della propria salute sono l’educazione alimentare e la prevenzione oncologica, su cui quest’anno il Gruppo ha investito 70mila euro.

La collaborazione con Serenis mira a fornire un aiuto concreto, al di là di eventuali problematiche e necessità lavorative. Per il Gruppo, vita privata e lavorativa non sono due sfere separate e inconciliabili, ma – al contrario – due aspetti che possono e devono amalgamarsi e coesistere per la crescita e la soddisfazione personale e professionale di ogni individuo. La serenità sul luogo di lavoro e il benessere a 360° delle proprie persone rappresentano una priorità assoluta per Nestlé.Il benessere mentale nel contesto lavorativo sta diventando un fattore sempre più rilevante in Italia.

Secondo la ricerca “Mens sana in corporate sana – Osservatorio psicologico nelle aziende italiane” realizzata da Serenis e dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, il 63% degli intervistati ritiene il benessere mentale sul lavoro estremamente importante, mentre l’85% indica i programmi di supporto psicologico come le attività più efficaci per il benessere dei lavoratori. Il 67% dichiara di aver già affrontato un percorso (anche breve) di counseling o supporto psicologico in modo autonomo, il 29% di chi invece non ha mai usufruito dei servizi di uno psicologo cita i motivi economici come cause prevalenti, mentre solo il 4% afferma di aver utilizzato strumenti offerti dall’azienda.

“Per noi di Nestlé, che ci proponiamo di essere una "Force for Good" nella società, è molto importante impegnarci per migliorare la salute e il benessere delle nostre persone. Crediamo fermamente, infatti, che investire nella salute psicologica dei nostri collaboratori non solo migliori la loro qualità della vita, ma favorisca anche un ambiente di lavoro più produttivo e positivo. Siamo convinti che insieme possiamo affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane e fornire un aiuto concreto a chi magari sta affrontando un momento complicato e cerca di raggiungere il proprio equilibrio”, ha dichiarato Giacomo Piantoni, direttore Risorse Umane del Gruppo Nestlé in Italia.

"Il benessere mentale deve essere accessibile, concreto e parte integrante della vita lavorativa. Collaborare con un’azienda come Nestlé, che condivide questa visione, permette di portare un cambiamento reale dove può fare la differenza: nel quotidiano delle persone. È così che la salute psicologica smette di essere un tabù e diventa una risorsa per tutti", ha commentato Daniele Francescon, Co-founder e General Manager di Serenis.