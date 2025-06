Assica: domani assemblea annuale a Bruxelles

Sarà Bruxelles la cornice dell’assemblea annuale di Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), in programma domani 26 giugno presso il Thon Hotel (Rue de la Loi 75), nel cuore delle istituzioni europee. Una scelta strategica, che conferma l’intenzione dell’Associazione di rafforzare il dialogo con Bruxelles e le sue Istituzioni. L’iniziativa si svolge grazie al progetto europeo “Trust Your Taste, Choose European Quality”, finanziato dall’Unione Europea per valorizzare i prodotti agroalimentari di eccellenza e promuovere un consumo consapevole e informato.

“Il nostro orizzonte è il Mondo perché i nostri prodotti sono richiesti in ogni continente. Ma il nostro presente ed il nostro futuro sono l’Europa, perché solo un’Europa consapevole può sostenere lo sviluppo delle nostre produzioni. Il diffuso discredito del nostro settore deve cessare, così da poter tornare a linee guida dietetiche pienamente basate su solide evidenze scientifiche e coerenti con i contesti economici e culturali, che siano in grado di nutrire i cittadini e che rispettino le persone che consumano e producono questi alimenti, anziché danneggiarle. Abbiamo deciso di portare la nostra Assemblea a Bruxelles per riaffermare il ruolo centrale della nostra filiera nel patrimonio agroalimentare europeo e contribuire, in modo costruttivo, al confronto con i decisori politici su temi cruciali come sostenibilità, sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e competitività”, ha affermato il presidente di Assica Lorenzo Beretta.

“Invitiamo i responsabili politici a rifiutare le rappresentazioni eccessivamente semplificate dei sistemi zootecnici come intrinsecamente dannosi per il pianeta: tali giudizi devono essere coerenti con approcci olistici alla sostenibilità etica, economica, sociale e ambientale. Per questo auspichiamo massimo impegno per garantire pluralità e rigore nel processo decisionale. Affrontare la grande sfida di nutrire le popolazioni mondiali riducendo al minimo l'impatto ambientale sarà possibile solo attraverso l'applicazione trasparente del metodo scientifico, evitando arroganza, presunzione e dogmatismo”, ha proseguito il presidente.

In occasione dell’assemblea sarà inoltre presentato un progetto pilota per una filiera suinicola sostenibile, basato su tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’identificazione individuale degli animali, accompagnato da uno schema di certificazione volontaria articolato su tre livelli. Il progetto mira a rafforzare la competitività del settore, promuovendo trasparenza, benessere animale e ridotto impatto ambientale. “Con questo progetto pilota vogliamo dimostrare che è possibile coniugare competitività e sostenibilità lungo tutta la filiera suinicola, dall’allevamento alla trasformazione. L’obiettivo è creare un modello replicabile a livello europeo, che risponda alle esigenze dei consumatori e alle priorità delle istituzioni UE, offrendo al contempo nuove opportunità alle imprese italiane”, ha specificato Beretta.

Durante la parte pubblica dell’assemblea, in programma a partire dalle ore 16.30, si terrà il convegno “Garantire la futura accessibilità alimentare e nutrizionale dell’Europa”, un momento di confronto di alto profilo che vedrà protagonisti esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e della filiera agroalimentare. Ad aprire i lavori sarà il presidente Beretta, con un intervento che delineerà le priorità strategiche dell’Associazione e il senso della scelta di Bruxelles come sede dell’evento.

Seguiranno interventi di Marco Canaparo, vice rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, che offrirà una panoramica sulle sfide e le opportunità che si giocano oggi nelle sedi istituzionali europee per il settore agroalimentare; Peer Ederer, fondatore di Goal Sciences e direttore dell’Osservatorio Globale sulle Scienze Zootecniche, presenterà dati scientifici per superare i pregiudizi legati alla produzione animale; Giuseppe Pulina, professore ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti all’Università di Sassari, interverrà sul ruolo dell’etica e dell’innovazione nella costruzione di modelli sostenibili; Marella Levoni, vicepresidente di Assica e presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi), porterà l’esperienza del settore nella promozione della qualità e della reputazione internazionale dei salumi italiani.

A seguire, si terrà una tavola rotonda moderata da Ederer, che vedrà il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee. Parteciperanno esponenti del Parlamento Europeo, membri dei Gabinetti dei Commissari per l’Agricoltura, la Salute, i Servizi Finanziari, l’Economia, l’Unione dei Mercati dei Capitali, nonché il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme. Un’occasione unica per un confronto diretto tra istituzioni e filiera suinicola, su temi di strettissima attualità come la sicurezza alimentare, la sostenibilità e le prospettive regolatorie a livello UE.

A chiudere la giornata, un momento conviviale con aperitivo e degustazione di salumi italiani, con una selezione di specialità Dop e Igp.