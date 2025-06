Prosciutto di Parma: ritorno al Summer Fancy Food Show in un "momento complesso"

Il Consorzio del Prosciutto di Parma torna ad essere protagonista al Summer Fancy Food Show, che si terrà a New York dal 29 giugno al 1° luglio, presso il Javits Center. Considerato un evento trade di riferimento negli Stati Uniti per i prodotti alimentari e per il beverage, la manifestazione si conferma un appuntamento irrinunciabile per l’ente di tutela del Parma Dop, che sarà presente, come di consueto, con uno stand istituzionale messo a disposizione delle aziende consorziate.

"Dall’inizio dell’anno abbiamo preso parte a varie manifestazioni fieristiche nel Nord America, allo scopo di rafforzare e ampliare la distribuzione del nostro prodotto", commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "Torniamo ora al Summer Fancy Food Show, in un momento complesso, in cui la nostra partecipazione è quanto mai sentita. Gli equilibri commerciali tra le due sponde dell’Atlantico vivono, come si sa, una fase delicata, su cui gravano i dazi applicati al momento in misura parziale dal presidente Trump alle merci che gli Stati Uniti importano dai Paesi dell’Unione Europea. Ad oggi registriamo una situazione di incertezza diffusa che genera, senza dubbio, uno stato di instabilità presso tutti gli operatori coinvolti".

"L’auspicio, da parte nostra", prosegue Utini, "è che le trattative diplomatiche e negoziali in corso riescano a sgomberare il campo da tensioni commerciali sfavorevoli per tutti. In questo contesto, la nostra presenza al Summer Fancy Food Show quest’anno, oltre al consueto momento di scambio e confronto con gli operatori del settore, sarà anche l’occasione per rilevare la temperatura e gli umori di un mercato determinante come quello statunitense, che anche nel 2024 ha confermato la propria leadership nell’export del nostro prodotto, nonché per realizzare incontri istituzionali sulla tematica relativa ai dazi".

Nel 2024, le esportazioni del Prosciutto di Parma hanno generato un fatturato di 300 milioni di euro, grazie a un totale di circa 2.540.000 prosciutti – il 38% della produzione totale - che hanno lasciato l’Italia per dirigersi nei mercati esteri. Un terzo della quota export ha avuto come destinazione gli Stati Uniti, che hanno raggiunto il traguardo storico degli 800.000 Prosciutti di Parma importati, per un valore di circa 100 milioni di euro.