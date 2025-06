Finisce l'era di Barry Callebaut a Intra

La musica è finita, gli amici se ne vanno. Viene in mente questo incipit malinconico di un vecchio brano cantato da Ornella Vanoni nel 1967 (ma le parole sono di Franco Califano) per tracciare la fine (speriamo temporana) della fabbrica di cioccolato Barry Callebaut a Intra, in provincia di Verbania, in Piemonte. Da oggi 30 giugno, infatti, cala il sipario su questa azienda e sui suoi 75 occupati. Nel mese di luglio in fabbrica lavoreranno solo i manutentori che devono completare la messa in sicurezza degli impianti.

La musica è finita, dunque? Pare di sì, almeno per il momento. Dopo 30 anni di attività da oggi non c'è più nessuno a lavorare il cioccolato all'interno dello stabilimento. La cassa integrazione straordinaria verrà versata dal 1° agosto fino al 31 marzo ai 57 operai rimasti. A settembre 2024 i dipendenti erano un centinaio, con una trentina che lavoravano per cooperative e imprese dell’indotto: dei cento, circa 40 hanno trovato alternative ma non a Verbania, bensì in provincia di Varese, Novara e in Ossola. Qualcuno ha accettato anche di andare in Svizzera come frontaliero.

Gli amici, o presunti tale, pare se ne stiano andando o se ne siano già andati. Come i già "mitici" cavalieri bianchi che dovevano presentare delle proposte di acquisto. Nada, almeno al momento. Per trovare il nuovo proprietario era stato dato mandato da Barry Callebaut a Vertus, società milanese esperta di reindustrializzazione. A maggio scorso sembrava arrivata una schiarita (leggi notizia EFA News) che si è presto rivelata fallace. O almeno così sembra: un investitore si dice abbia fatto due sopralluoghi. Si è parlato a mezza bocca anche di un un altro investitore, ma non è mai arrivata nessuna conferma né sull'uno né sull'altro.

Nessuno parla, a questo punto. Nemmeno la vice presidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino che aveva convocato per metà giugno una riunione per fare il punto sulla situazione e incontrare i 75 operai rimasti in fabbrica (leggi notizia EFA News). Proprio Chiorino ha comunque seguito la procedura per inserire i lavoratori di Barry Callebaut nel programma Gol, finanziato dal Pnrr. Il programma serve a favorire il reinserimento occupazionale con percorsi formativi: i funzionari del Centro per l’impiego sono già andati in fabbrica per una prima presentazione della misura. A luglio verranno effettuati colloqui individuali per cominciare a settembre i corsi.