Despar Nord: dipendenti viaggiano "sostenibili"

Oltre 7 tonnellate di CO₂ risparmiate durante la prima edizione dell’iniziativa. In palio buoni spesa e una sfida virtuosa all’insegna delle emissioni zero.

Despar Nord,concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity S.r.l. Società Benefit, annuncia l’avvio della seconda edizione di “Viaggia Sostenibile e Vinci”, l’iniziativa virtuosa pensata per incentivare gli spostamenti casa-lavoro effettuati in modo sostenibile da parte dei propri collaboratori, promuovendo così uno stile di vita attivo e un minore impatto ambientale.

La campagna – ancora una volta della durata di un anno – sarà suddivisa in due semestri, durante i quali verranno monitorati e premiati i tragitti casa-lavoro svolti a piedi, in bicicletta, in monopattino o con i mezzi pubblici. Una delle novità introdotte per il 2025 riguarda l’organizzazione in tre missioni distinte, ciascuna associata a una diversa distanza casa-lavoro (breve, media e lunga), per garantire equità e valorizzare l’impegno di tutti i partecipanti. La classifica, consultabile direttamente via app, si baserà sulla CO₂ risparmiata, calcolata automaticamente da Wecity in base ai chilometri percorsi in maniera sostenibile.

L’iniziativa è riservata a tutto il personale di Despar Nord, che potrà iscriversi su base volontaria attraverso l’applicazione Wecity inserendo il codice missione corrispondente al proprio tragitto quotidiano. Al termine di ogni semestre saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna missione con Happy Card Despar dal valore crescente. “Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il contributo concreto che ciascuno di noi può dare, ogni giorno, per ridurre l’impatto ambientale legato agli spostamenti, promuovendo al contempo una cultura della sostenibilità all’interno dell’azienda", ha dichiarato Angelo Pigatto, direttore Risorse Umane e Sostenibilità di Despar Nord. "Il successo della prima edizione ci ha motivati a proseguire con ancora maggiore convinzione: anche quest’anno, insieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi, scegliamo di adottare buone pratiche che ci aiutino a migliorare sotto il profilo delle emissioni di gas serra, del consumo energetico e, più in generale, della qualità della nostra vita quotidiana”.

La prima edizione del progetto, conclusasi lo scorso 14 maggio, aveva permesso di risparmiare oltre 7 tonnellate di CO₂, grazie a più di 8.200 viaggi sostenibili e quasi 73.000 km percorsi a piedi, in bici o con mezzi pubblici. Un risultato tangibile che ha convinto l’azienda a proseguire su questa strada, ampliando le opportunità di partecipazione e rafforzando l’impegno in materia di mobilità responsabile.

“Siamo felici di affiancare Despar Nord per il secondo anno consecutivo in un progetto che coniuga tecnologia, gamification e impatto ambientale misurabile. La nostra app è pensata proprio per rendere semplice e gratificante ogni scelta sostenibile e consentire quindi anche alle grandi organizzazioni di attivare il cambiamento culturale a partire dalle proprie persone. E i risultati della scorsa edizione lo dimostrano”, ha concluso Paolo Ferri, amministratore delegato e fondatore di Wecity.