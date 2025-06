Walmart lavora la carne bovina in proprio

Walmart, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha annunciato l'apertura del primo impianto di produzione di carne bovina pronta per l'uso a Olathe, in Kansas. L'impianto di oltre 300.000 metri quadrati, appena inaugurato, confezionerà e distribuirà ai negozi del Midwest i tagli di carne di Angus provenienti direttamente da Sustainable Beef, azienda di North Platte, in Nebraska, nella quale Walmart ha investito nel 2022 "come parte dei suoi continui sforzi per creare una catena di approvvigionamento end-to-end per la carne di Angus".

La proprietà maggioritaria di Sustainable Beef è locale e incentrata sui produttori, con bestiame proveniente da un raggio di non più di 250 miglia dallo stabilimento, in una regione che dispone di bestiame di qualità eccezionale. Il nuovo stabilimento, sottolinea il comunicato ufficiale, "rafforza l'impegno di Walmart nel costruire una catena di approvvigionamento più resistente, trasparente ed efficiente per la carne di Angus, aiutando a fornire opzioni di carne bovina di qualità che soddisfino la domanda e portino un enorme valore ai clienti in tutto il Midwest".

Il nuovo stabilimento soddisferà la domanda di carne bovina di qualità nella regione e creerà oltre 600 posti di lavoro Walmart per Olathe e la comunità circostante, con un impatto positivo e duraturo sulla regione. L'impianto trasformerà la carne fresca in tagli confezionati e pronti per la vendita al dettaglio, che verranno poi spediti direttamente ai centri di distribuzione Walmart per servire i negozi del Midwest. Si prevede inoltre che l'impianto genererà un aumento delle attività per i fornitori e i prestatori di servizi, amplificando ulteriormente l'effetto della struttura sulla comunità.

"L'apertura della nostra nuova struttura a Olathe, in Kansas, è incentrata sull'offerta di ciò che i nostri clienti desiderano: cibo a prezzi accessibili e qualità di cui possono fidarsi -spiega John Laney, vicepresidente esecutivo del settore alimentare di Walmart Usa-. Questo è il primo stabilimento case-ready interamente di proprietà e gestito da Walmart, e questa pietra miliare ci assicura di poter portare più coerenza, più trasparenza e più valore ai nostri clienti.

L'apertura del nuovo stabilimento di Olathe è un passo fondamentale nella strategia di Walmart di costruire una catena di approvvigionamento end-to-end per la carne di Angus. Questi sforzi supportano anche l'impegno della catena di supermercati verso la produzione statunitense e la promessa di investire 350 miliardi di dollari in prodotti fabbricati negli Stati Uniti entro il 2031.

Walmart ha chiuso il primo trimestre delòl'2serci<io 2025/2026 con una crescita costante del fatturato e dell'utile operativo. Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 4,5% "con una forte crescita nei settori salute e benessere e alimentari". Il fatturato di 165,6 miliardi di dollari è in crescita del 2,5%. Le vendite globali di eCommerce sono cresciute del 22%. Le prospettive per il secondo trimestre sono di vendite nette che dovrebbero essere in aumento tra il 3,5% e il 4,5%. Walmart prevede di chiudere il 2025 con di 681 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento del 5,1%. Il reddito operativo dovrebbe essere in crescita di 2,3 miliardi di dollari, pari all'8,6%.