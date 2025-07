Sanbittèr. AperiQ: l'aperitivo è più bello se preso insieme al Bbq

In occasione dell’arrivo della bella stagione, Sanbittèr delinea l’AperiQ il nuovo rituale che celebra convivialità, gusto e spontaneità, valori che accomunano sia il momento della grigliata sia quello dell’aperitivo. Il sole torna protagonista e con lui anche la voglia di stare all’aperto e godersi il tempo in compagnia: la stagione delle grigliate è ufficialmente cominciata. Dalle terrazze cittadine ai giardini di campagna, passando per balconi e spazi verdi urbani, milioni di italiani riscoprono il piacere di accendere la brace e ritrovarsi in compagnia, trasformando ogni angolo in un luogo di condivisione e socialità. È proprio ispirandosi a questo periodo di belle giornate che Sanbittèr delinea l’AperiQ: un nuovo rito contemporaneo che fonde la vivacità dell’aperitivo con il calore aggregante del barbecue. Due momenti che, pur nascendo in contesti diversi, si ritrovano uniti da valori profondi: la socializzazione, la leggerezza di un’esperienza autentica, la voglia di evadere dalla routine e, soprattutto, il piacere di condividere un momento informale in buona compagnia.

L’AperiQ rappresenta un modo nuovo e attuale di vivere il barbecue, in cui l’atmosfera rilassata dell’aperitivo si fonde con la convivialità spontanea della grigliata. “Oggi il barbecue non significa più lunghe cotture e attese infinite", dichiara Luca Bordoni, "esperto di Bbq e fondatore del canale YouTube BBQool – c’è un nuovo desiderio di immediatezza, dove preparazioni rapide, gusti diversi e bevande fresche si incontrano in un’unica occasione conviviale. Ciò che contraddistingue questo momento sono poi piatti semplici e facili da condividere, come finger food pratici e versatili. Le lunghe cotture? Solo se vengono preparate con largo anticipo”.

Quali sono, quindi, gli abbinamenti ideali tra cocktail e appetizer alla griglia? Bordoni propone alcune soluzioni semplici ma d’effetto, pensate per valorizzare aromi e contrasti. “Un gin con una nota balsamica, ad esempio, si sposa alla perfezione", secondo l’esperto, "con la mortadella piastrata: basterà scottarla appena per ottenere una crosta leggera, tagliarla a dadini e rifinirla con qualche goccia di glassa di aceto balsamico”. Non solo, per il re dei cocktail, lo spritz, Bordoni consiglia di accostare la salsiccia, servita su una fetta di pane leggermente scavata con del formaggio filante. Ecco che dal sambuco al passion fruit, passando per i profumi intensi del pompelmo e le note originali di arancia e fico d’india o chinotto e basilico, ogni variante dello spritz realizzata con Sanbittèr si rivela sorprendentemente versatile e si adatta con naturalezza a qualunque preparazione alla griglia.

“E se Sanbittèr viene servito nella sua versione classica, senza essere miscelato, basterà affumicare a freddo dei lamponi, perfetti per guarnire l’aperitivo direttamente nel bicchiere”, aggiunge Bordoni. In un’epoca in cui il tempo scorre veloce, ritagliarsi momenti autentici da vivere con gli altri è diventato un gesto prezioso. Condividere il cibo, prepararlo insieme, brindare attorno a una tavola o a una griglia non è solo un piacere gastronomico, ma un atto di socialità profonda, capace di rinsaldare legami e creare ricordi. Sanbittèr, da sempre emblema dell’aperitivo italiano, incoraggia questi momenti di connessione reale, dando vita all’AperiQ: un’occasione in cui il gusto si intreccia con la relazione, e ogni sorso diventa un invito a stare insieme con leggerezza e autenticità. Perché quando si parla di convivialità, semplicità e voglia di stare bene, Sanbittèr ci sta.