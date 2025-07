Misitano & Stracuzzi: Mohamed Erraji nuovo Chief Commercial & Strategy Officer

Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a., annuncia la nomina di Mohamed Erraji come Chief Commercial & Strategy Officer.

Erraji ha iniziato la sua carriera nel 2002 e, con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore alimentare, degli aromi e degli ingredienti naturali, è riconosciuto per la sua capacità di aggregare persone intorno ad una visione comune. La sua carriera si distingue per l’impegno verso l’innovazione, la crescita sostenibile e una trasformazione aziendale inclusiva, orientata al coinvolgimento di persone e mercati a livello globale.

"È con grande piacere e onore che accogliamo Mohamed Erraji, senza dubbio una delle figure più influenti e rilevanti nell’industria dei Flavours & Fragrances a livello globale", ha dichiarato Diego Stracuzzi, amministratore della società. "Mohamed guiderà la nostra agenda strategica e commerciale internazionale - puntando alla diversificazione dei ricavi, all’ampliamento delle linee di prodotto e al rafforzamento della nostra presenza sui mercati mondiali - il tutto valorizzando la nostra tradizione legata agli agrumi e alle botaniche mediterranee, attraverso un forte impegno verso l’innovazione.Per Misitano & Stracuzzi, questa nomina rappresenta una mossa strategica fondamentale per accelerare la nostra crescita, potenziare l’innovazione e creare valore a lungo termine. Insieme ad altre importanti nomine degli ultimi mesi, siamo certi che Mohamed ci aiuterà a realizzare l’ambizione di diventare un punto di riferimento nell’ambito degli ingredienti naturali. La sua esperienza e leadership costituiranno un contributo straordinario, e siamo entusiasti di iniziare questa nuova fase insieme. Non vediamo l’ora di accoglierlo a breve nei nostri uffici”.

Da parte sua, Erraji commenta: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Misitano & Stracuzzi in un momento così cruciale del suo percorso di crescita, un’azienda con oltre un secolo di esperienza e solidità nel settore degli ingredienti naturali. Mi sento molto vicino sia alla famiglia che al team — un insieme di valori condivisi, radicati nell'integrità, nella passione per l'artigianalità e nella cura per le persone e l’ambiente. Non vedo l’ora di contribuire alla realizzazione del prossimo capitolo, favorendo una rapida e concreta espansione globale, ancorando il nostro futuro su innovazione, resilienza e impatto sostenibile a lungo termine”. Erraji entrerà ufficialmente a far parte del team M&S nel corso del terzo trimestre 2025.

Laureato in Agronomia e Scienze Alimentari come Ingénieur Agroalimentaire presso Polytech Lille, e con un Master in Strategia e Project Management conseguito presso l’ICD di Parigi, Mohamed Erraji coniuga una solida formazione scientifica con una visione strategica di lungo termine. Ha dedicato quasi tutta la sua carriera al settore alimentare e degli aromi, ricoprendo ruoli di vertice presso dsm-firmenich, Mondelez International e Danone.

Entrato in Firmenich nel 2016, Erraji ha ricoperto di recente il ruolo di Vice President Procurement Taste, Texture & Health, nonché di membro del comitato esecutivo della Business Unit Tth di dsm-firmenich. Si è occupato della creazione e gestione di ecosistemi di approvvigionamento altamente resilienti, orientati alla competitività dei costi, all’agenda Esg e a strategie sostenibili end-to-end. dsm- firmenich, leader globale nel settore F&F, è una società svizzero-olandese con doppia sede a Kaiseraugst (Svizzera) e Maastricht (Paesi Bassi), attiva in quasi 60 Paesi e con ricavi superiori a 12 miliardi di Euro.

Leader riconosciuto in innovazione e approvvigionamento sostenibile, Erraji ha contribuito al lancio di iniziative ad alto impatto come piattaforme naturali a rapido time-to-market e programmi di innovazione abilitata dai fornitori. La sua leadership è stata premiata con nomination ai World Procurement Awards nelle categorie “Risk & Resilience” e “Business Partnership” nel 2023, 2024 e 2025.