Prosciutto di Parma sponsor ufficiale di Umbria Jazz

Il 2025 si conferma un anno all’insegna della musica per il Consorzio del Prosciutto di Parma. Dopo la partnership con Piano City Milano, l’evento che nel mese di maggio ha trasformato il capoluogo lombardo in una sala da concerto a cielo aperto, l’ente di tutela del Parma Dop sbarca ora a Perugia, dove sarà sponsor ufficiale di Umbria Jazz. Il festival musicale, in programma dall’11 al 20 luglio, è l’appuntamento di riferimento nel panorama jazzistico italiano, nonché una delle manifestazioni dedicate al genere più rinomate a livello internazionale.

Numerose sono le attività che, nell’arco di dieci giorni, animeranno la città di Perugia, offrendo a turisti e appassionati un’imperdibile esperienza di musica e cultura.

Il Prosciutto di Parma prenderà parte alla manifestazione con uno spazio interamente personalizzato, situato in Corso Vannucci, nel centro cittadino, in cui coinvolgerà i visitatori in varie attività, all’insegna della condivisione e del gusto. Sarà l’occasione per raccontare e far conoscere al pubblico l’autenticità di questa eccellenza italiana, parlando a tutti gli amanti della qualità, che si tratti di musica o gastronomia, col tono diretto e immediato racchiuso nel claim “Piacere, Prosciutto di Parma”. Ad attendere il pubblico di Umbria Jazz ci saranno degustazioni gratuite, gadget esclusivi, ma anche la possibilità di immortalare i ricordi con una foto scattata nella postazione photobooth o di divertirsi con le sorprese della ruota della fortuna, ovviamente targata Prosciutto di Parma.

"La musica dal vivo, ancor più quella suonata all’aperto nelle sere d’estate, esprime alla perfezione quel piacere dello stare insieme che da sempre accompagna il nostro prodotto. Umbria Jazz è un appuntamento irrinunciabile non solo per gli amanti di questo genere musicale ma anche per coloro che desiderano semplicemente vivere e condividere l’atmosfera unica che le sette note riescono a creare. Per noi è l’occasione per supportare una manifestazione artistica di grande valore con oltre mezzo secolo di storia alle spalle e, al tempo stesso, per dialogare con un pubblico ampio e diversificato, caratterizzato da un’importante presenza internazionale", commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "In questo contesto di grande suggestione ci racconteremo con uno stile autentico e naturale, offrendo ai partecipanti momenti di gioco, leggerezza e, al tempo stesso, portandoli a scoprire la tradizione millenaria che sta dietro alla nostra eccellenza gastronomica".

Lo stand sarà aperto tutti i giorni, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, con un programma fitto di attività. Ogni sera, a partire da mezzanotte, sarà inoltre possibile concludere la giornata in “dolcezza” degustando il Prosciutto di Parma presso il Secret Bistrot, dove si svolgeranno attesissime esibizioni e jam session.

Ad arricchire ulteriormente la proposta, un appuntamento speciale: sabato 12 luglio, dalle 17:00 alle 20:00, lo stand del Prosciutto di Parma ospiterà lo special guest Francesco Panella. Il ristoratore e personaggio televisivo da alcune settimane accompagna il pubblico social del Prosciutto di Parma con un quiz a episodi ambientato nelle salumerie d’Italia dal titolo “Che faccio, lascio?”. Nel contesto di Umbria Jazz giocherà con i presenti per scoprire quanto conoscono veramente questo simbolo del Made in Italy famoso in tutto il mondo.