Nestlé: in arrivo nuove soluzioni con friggitrici ad aria

Nestlé annuncia il lancio di soluzioni di cottura con friggitrice ad aria ambiente in Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Italia, Grecia, Finlandia, Norvegia e Danimarca. L'azienda continua a trarre vantaggio dalla crescente popolarità di questo moderno dispositivo di cottura, stimando che quasi il 30% delle famiglie dell'Europa continentale ne possieda una.

Le ricerche dimostrano che gli utenti di friggitrici ad aria spesso preparano pollo e verdure con il dispositivo. Nestlé aiuta i consumatori a mantenere questi piatti vari e stimolanti con consistenze, sapori e ricette stimolanti. Il portfolio, che varia a seconda del paese, include la gamma Crispy Chicken con i gusti Cheesy, Paprika & Garlic e Tex Mex, mentre la gamma Wraps consente la preparazione di piatti come Fajitas, Street Taco e Kebab. A questi lanci si aggiungono le piattaforme di ricette a marchio Maggi, che consentono ai consumatori di consumare pasti sani ogni giorno.

"Maggi è un marchio nato in Europa e le recenti innovazioni sono in linea con la sua storia di reinventarsi per soddisfare le esigenze dei consumatori", ha affermato Marcin Poplawski, Responsabile Food Marketing Europe di Nestlé. "Il marchio è presente in oltre il 60% delle famiglie europee con oltre 1,5 miliardi di occasioni di consumo all'anno. Sappiamo che i nostri consumatori hanno vite sempre più frenetiche e sono alla ricerca di prodotti che facciano risparmiare tempo, migliorino le loro abilità culinarie e ispirino la preparazione dei pasti utilizzando dispositivi moderni. Nestlé è ben posizionata per affrontare queste tendenze emergenti dei consumatori ed è lieta di essere tra le prime a introdurre in diversi mercati soluzioni culinarie con friggitrice ad aria ambiente".

Il lancio di questi prodotti è in linea con la recente espansione del portfolio di prodotti per la cucina moderna di Nestlé a livello globale, che è parte integrante delle sei "grandi scommesse" globali dell'azienda. Ciò ha visto la categoria espandersi con nuove offerte negli Stati Uniti, in Cile, Messico, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore e Cina.