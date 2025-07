Italia e Spagna sostengono la Dieta Mediterranea

La Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, è stata al centro di un importante evento di confronto italo-spagnolo tenutosi presso il Consolato Italiano di Madrid. L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia in Spagna, dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese Italiane (ICE) e dal Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.), in collaborazione con la rete delle Piattaforme Tecnologiche Alimentari Food for Life, ha riunito ricercatori e nutrizionisti per un rilancio della dieta mediterranea che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Simona Battiloro, Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Spagna, ha dichiarato in apertura dei lavori: “la Dieta Mediterranea è un pilastro della nostra cultura e un modello inestimabile per la salute globale, soprattutto perché non riguarda solo l’alimentazione in quanto tale, ma si fonda su uno stile di vita, rispetto al quale peraltro Italia e Spagna ritrovano molti punti in comune. Non sorprende dunque che l’agroalimentare rappresenti un settore fondamentale per le esportazioni dell’Italia e della Spagna, oltre che una voce importante tra gli scambi bilaterali”.

Il workshop ha ospitato una tavola rotonda che ha visto protagoniste esperte di nutrizione e ricerca: Maria D. Ballesteros-Pomar (Docente Complesso Assistenziale Universitario di Leon), Daniela Martini (Professore Università Milano), Alicia Moreno Ortega (Docente Università Cordoba) e Cinzia Menchise (Direttrice di Nutrizione specializzata e Complementi alimentari – Unione Italiana Food e membro Comitato tecnico-scientifico – Cluster CL.A.N.). Le relatrici hanno approfondito le sfide attuali e le strategie per rendere la Dieta Mediterranea più accessibile e attraente, enfatizzando il ruolo della ricerca e dell’innovazione alimentare nell’alleanza con il patrimonio culturale e le tradizioni.

Giovanni Bifulco, direttore ICE Madrid, ha sottolineato l’importanza economica e culturale dell’iniziativa: “L’Ice è orgogliosa di supportare un’occasione di confronto così significativa. La Dieta Mediterranea non è solo un regime alimentare, ma un vero e proprio stile di vita che incarna la qualità e l’eccellenza del Made in Italy. Promuovere la sua riscoperta significa anche sostenere le filiere agroalimentari che ne sono custodi”.

“Abbiamo fortemente voluto questa giornata a Madrid -aggiunge Daniele Rossi, vicepresidente del Cluster Agroalimentare Nazionale (CL.A.N.)-. Il nostro intento non è solo rievocare il passato, ma piuttosto ispirare le persone ad adottare una dieta moderna, evoluta e sostenibile. Crediamo che la priorità oggi sia quella di garantire che i principi nutrizionali della migliore dieta al mondo siano accessibili e integrati nella vita di tutti i giorni, anche con il supporto dell’innovazione alimentare”.

L’evento ha rappresentato un passo significativo verso il rilancio della Dieta Mediterranea, evidenziando come la ricerca e l’innovazione possano renderla non solo un pilastro della salute, ma anche un modello sostenibile per il futuro.

Eduardo Cotillas, segretario generale di Food for Life Spain e Coordinatore delle Piattaforme Tecnologiche Nazionali Food Life, ha ribadito l’importanza della collaborazione internazionale. “La partnership con le istituzioni italiane in un evento come questo è cruciale -dice Cotillas-. La Dieta Mediterranea è un patrimonio condiviso e il confronto tra le nostre ricerche e le nostre tradizioni è fondamentale per sviluppare soluzioni innovative che ne promuovano i benefici scientificamente riconosciuti dalla comunità internazionale”.