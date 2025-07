Youtuber in guerra a colpi di "panozzi"

Non c'è niente da ridere. O forse sì. Perché, a dire il vero, apprendere che tra guerre reali, guerre commerciali dazi e tariffe, in Italia ci sono due youtuber che vanno in tribunale per questione di panini imbottiti, diciamo la verità, fa un po' sorridere. Non ridono certo, anzi, né Franchino Er Criminale alias Alessandro Bologna che boccia i panini di CiccioGamer89, e nemmeno lo stesso CiccioGamer alias Mirko Alessandrini che, piccato, lo denuncia.

Tutto nasce dopo che Cicciogamer89 ha aperto a Roma la sua prima hamburgeria, in via Massaciuccoli (zona Trieste) che si chiama "I Burger di CiccioGamer89”. Lo spirito, tipico dello youtiber, è quello di trasformare la tradizione gastronomica romana in un’esperienza burger. Per questo nascono e vengono realizzati per la clientela panini dai nomi tipo "il Carbonaro89" o "l’AmatriCiccio", due burger ispirati alla carbonara e amatriciana.

Accade, però, che arrivi "a stretto giro di post", una critica di un altro youtuber, ossia Franchino Er Criminale, recensore conosciuto per non avere peli sulla lingua. è stato lui a pubblicare di recente un video in cui recensisce i prodotti del lovcale del "concorrente, ossia I Burger di CiccioGamer89. Stroncatura totale, verso i panini. I motivi? Carne troppo cotta, bacon poco croccante ma, soprattutto, il ritrovamento di una ciglia e di un pelo in due dei tre panini di punta.

Apriti cielo. CiccioGamer89 ha risposto con un comunicato ufficiale al vetriolo emesso da Cicciogamberfood89 SRL e Star Kitchen, ossia le due società che hanno dato vita al locale romano dello youtuber. Nel comunicato viene ipotizzata la possibilità che il rivale Franchino Er Criminale (di fatto accusato di avere "manomesso" i panini) si trovi a dover affrontare un giudizio, visto che le società manifestano l'intenzione di adire le vie legali.

“Il signor Alessandro Bologna identificato sui social network come Franchino Er Criminale -riporta la nota di Cicciogamer89- muove affermazioni infondate e gravemente lesive nei confronti della qualità dei prodotti di Cicciogamerfood89 Srl. Desideriamo rassicurare la nostra clientela e l’opinione pubblica che i locali, la gestione delle cucine e tutte le procedure di preparazione degli alimenti sono gestiti con la massimo scrupolosità e in piena conformità con le più stringenti normative igienico-sanitarie vigenti. Non esiste alcuna garanzia che i prodotti non siano stati manipolati o alterati successivamente all’acquisto. Cicciogamerfood89 Srl si riserva di intraprendere ogni opportuna iniziativa e azione legale a tutela della propria reputazione e degli ingenti investimenti effettuati qualora riscontri delle condotte di carattere strumentale e denigratorio finalizzato unicamente a danneggiare l’immagine e la reputazione della nostra azienda senza alcun fondamento reale od oggettivo”.