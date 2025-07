Heineken: nove neolaureati completano la Massafra Academy

Si è conclusa l’8 luglio 2025 l’edizione 2024/2025 della Massafra Academy con un evento nel Birrificio di Massafra (TA) per celebrare ufficialmente l’assunzione a tempo indeterminato in Heineken di nove giovani neolaureati e neolaureate, provenienti da Università del Sud e con background principalmente in materie Stem. Il programma di formazione sul campo, nato nel birrificio dell’azienda in provincia di Taranto per valorizzare i talenti investendo nel territorio e costruire la “Next Brewer Generation”, ha offerto ai partecipanti un percorso di crescita professionale della durata di un anno guidato da tutor esperti, su progetti legati alla supply chain, in ambito qualità, sicurezza, miglioramento continuo e innovazione del mondo della birra.

“Siamo davvero orgogliosi del percorso che questi giovani hanno compiuto con noi. Fin dal primo momento ci hanno colpiti per la loro energia, la voglia di imparare e la capacità di mettersi in gioco", racconta Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia. “Vederli crescere durante l’anno, affrontare le sfide con entusiasmo e portare creatività, competenze e nuovi punti di vista è stato un arricchimento per tutti noi. Con la Massafra Academy abbiamo voluto costruire molto di più di un programma di formazione sul campo: abbiamo creato uno spazio autentico di scambio intergenerazionale e crescita reciproca, in cui il talento dei più giovani ha incontrato l’esperienza dei nostri tutor. E la prima tappa di un percorso di arricchimento profondo, da entrambe le parti. I giovani hanno potuto imparare direttamente da chi lavora ogni giorno con passione e competenza, ma anche i colleghi più esperti si sono lasciati ispirare dalle loro conoscenze e capacità, la loro curiosità e dallo sguardo nuovo delle nuove generazioni. Questo processo di contaminazione positiva ha creato un’esperienza condivisa, fatta di ascolto, fiducia e crescita reale, in cui ognuno ha potuto lasciare il segno, sia professionalmente e umanamente. Ma non finisce qui: questa Academy è per noi un seme piantato nel Sud, che sta già dando frutti in tutta Italia e oltre. Perché quando si investe nei giovani, si costruisce il futuro”.

I protagonisti di questa prima edizione della Massafra Academy sono ora pronti a iniziare la loro carriera all’interno dei birrifici e delle sedi Heineken a livello nazionale e internazionale. Alcuni di loro proseguiranno il percorso proprio a Massafra, dove è nata l’Academy, mentre altri sono stati assegnati ai birrifici di Assemini in Sardegna, Pollein in Valle d’Aosta e Comun Nuovo in provincia di Bergamo. Una delle partecipanti, invece, ha scelto di cogliere un’opportunità internazionale, entrando a far parte del South Quality Hub, dove contribuirà al presidio della qualità di prodotto a livello europeo.

L’inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione conferma ancora una volta l’impegno di Heineken nel mettere al centro le persone, che rappresentano la forza dell’azienda con cui condividere il piacere di stare insieme e la determinazione di guidare la crescita del mercato in maniera sostenibile. L’azienda promuove un modello di crescita inclusivo e sostenibile, che si traduce in progetti come Heineken Italia University, con programmi di formazione della leadership e delle capabilities funzionali per continuare l’ arricchimento e lo sviluppo delle persone, Global Graduate Program e percorsi di formazione continua in Italia e all’estero. Inoltre, l’azienda offre un pacchetto welfare completo ed il programma HEICare, strutturato per promuovere la sicurezza e il benessere in modo olistico attraverso un approccio pratico e coinvolgente. Il programma, che include lo smart working a tempo indeterminato nella sede di Sesto San Giovanni (MI), include tutte le attività di sicurezza che hanno un impatto sia nella vita professionale che quotidiana delle persone e l’aspetto del benessere viene sviluppato lungo quattro dimensioni chiave: fisica, mentale, sociale ed emotiva. Le attività si suddividono in attività in presenza, come le iniziative durante la Safety Week (es. simulazione di fuga dal fumo) e corsi pratici (es. autodifesa); servizi a disposizione delle persone, come supporto psicologico, fornitura gratuita di prodotti mestruali e supporto fiscale; webinar tematici legati alle quattro aree del benessere e video pillole brevi trasmesse sui monitor.

Heineken Italia si impegna concretamente per l’inclusione, con un Programma articolato su attività di sensibilizzazione culturale, formazione, policies e processi, partnership con realtà riconosciute come Women at Business, Valore D, Parks – Liberi e Uguali e Fondazione Libellula, per creare ambienti di lavoro sicuri, equi e accoglienti.