Finocchiona Igp alla conquista della Grande Mela

Durante la manifestazione, il direttore Francesco Seghi interviene nel corso di un convegno promosso da Assica, condividendone le strategie e le opportunità di crescita per le eccellenze italiane nel mercato globale.

Si è chiusa con un grande successo la partecipazione oltreoceano del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp al Summer Fancy Food Show di New York, uno degli eventi più importanti del settore alimentare a livello internazionale. La partecipazione ha permesso di portare un autentico angolo di Toscana nel cuore di New York, attirando l’attenzione di numerosi importatori, distributori e retailer provenienti da ogni parte degli Stati Uniti d’America.

La Finocchiona Igp ha suscitato grande attenzione, con molti negozi e reti di distribuzione che hanno mostrato interesse e disponibilità a inserire questa eccellenza della tradizione toscana nelle loro offerte. La qualità e l’autenticità della Finocchiona Igp, il legame con il meraviglioso territorio della Toscana e il gusto inconfondibile espresso da ogni singola fetta hanno riscosso un apprezzamento unanime, confermando il suo ruolo di ambasciatrice della cultura gastronomica toscana nel mondo.

La partecipazione del Consorzio è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha visitato lo stand e ha sottolineato l’importanza di valorizzare e promuovere i prodotti italiani all’estero.

Il direttore Francesco Seghi ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti con la presenza del Consorzio di Tutela alla manifestazione nell’ottica di ampliare l’accesso a questo importante mercato: il Consorzio non manca ancora una volta di cogliere l’occasione per ringraziare le Istituzioni, il Masaf, il ministero della Salute e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’importante supporto anche da parte del ministro Antonio Tajani. Il costante impegno da parte delle istituzioni nel lungo processo di riconoscimento da parte delle autorità statunitensi, avviato anni fa dagli uffici della Regione Toscana, ha portato un anno fa al via libera delle esportazioni della Finocchiona Igp negli Stati Uniti.

“Un grande traguardo e, al contempo, un grande inizio per il nostro prodotto e per l’intera filiera”, ha commentato il direttore che, durante i tre giorni dell’evento, ha avuto anche un confronto con il dottor Lucariello dell’Ice in merito agli scenari futuri e su come la capillare rete dell’Agenzia ICE nel mondo possa ulteriormente supportare le esportazioni dei prodotti italiani, rafforzando e valorizzando la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali.

Inoltre, il direttore Seghi ha partecipato come relatore al Convegno “Italian Deli Meats in the United Staes: opportunities and outlook”, organizzato da Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi - condividendo le strategie e le opportunità di crescita per le eccellenze italiane nel mercato globale assieme al direttore di Assica Davide Calderone. Il successo di questa partecipazione testimonia l’importanza di valorizzare le tradizioni e la qualità dei prodotti italiani e apre nuove prospettive di crescita e internazionalizzazione per la Finocchiona Igp e le eccellenze toscane.