Dazi /7. Emilia-R. sarà una delle regioni a pagare il prezzo più alto

“I dazi sono a tutti gli effetti tasse che si pagano allo Stato americano. Se questo provvedimento verrà confermato, l’Emilia-Romagna sarà una delle regioni che ne pagherà il prezzo più alto: il nostro export è tra i più apprezzati nel mondo e siamo la regione che esporta di più negli Stati Uniti. Servono contromisure solide e rapide: chiediamo all’Unione Europea e al Governo una strategia unitaria, forte e ragionata per difendere la presenza sul mercato statunitense delle nostre produzioni, azioni che al momento mancano”. Così l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi sull’annuncio dell’amministrazione degli Stati Uniti che prevede l’applicazione di dazi e tariffe doganali al 30% per i prodotti europei a partire dal 1° agosto (leggi notizia EFA News).

“I dazi sono, a tutti gli effetti, tasse: aumentano il costo dei prodotti, generano sfiducia e incertezza nei mercati, comprimono le economie, fanno salire l’inflazione ed erodono il potere d’acquisto, sia dei cittadini europei sia degli americani", prosegue l’assessore. "Non c’è solo un impatto immediato sui prezzi, ma può generarsi un rischio di rallentamento delle economie, perdita di valore delle borse, e conseguenze negative nel medio e lungo periodo: questi soldi finiscono nelle casse dello Stato americano, ma non vanno né alle imprese né ai lavoratori. Inoltre, nella lettera inviata dagli Stati Uniti si sceglie di ignorare l’enorme valore dei servizi, dei fondi di investimento e della finanza americana che già beneficia enormemente del mercato europeo”.

Con un valore di 10 miliardi e mezzo di euro di prodotti esportati nel 2024, gli Stati Uniti sono il primo mercato di destinazione dei beni prodotti dalle imprese emiliano-romagnole. Di questi circa un miliardo (985 milioni) arriva dai prodotti agroalimentari. Una tendenza confermata anche nel primo trimestre del 2025, con esportazioni pari a 263,1 milioni di euro, pari al 10,4% dell’export regionale negli Stati Uniti, l’11,9% in più rispetto al 2024.

Secondo una stima di Coldiretti i prezzi al consumo dei prodotti italiani negli Usa subirebbero rincari del 45% per i formaggi, del 35% per i vini e del 42% per conserve e marmellate. Che potrebbero costare alle famiglie americane e al settore agroalimentare nazionale 2,3 miliardi di euro. Sempre secondo Coldiretti, al danno immediato in termini di calo delle esportazioni, si aggiungerebbe quello della mancata crescita di un settore che puntava per quest’anno a superare quota 9 miliardi di esportazioni. Alcune aziende hanno già cominciato a rafforzare la produzione sul suolo americano, mentre chiedono all’Ue una semplificazione delle regole per restare competitive in un contesto globale sempre più instabile.

Anche l’associazione Origin Italia sottolinea come gli Stati Uniti rappresentino il principale mercato extra-Ue per le produzioni Dop e Igp italiane dove assorbono circa il 25% dell'export totale del comparto certificato. In valore assoluto, lo scorso anno la quota di prodotti top venduti oltreoceano ha sfiorato i 3 miliardi di euro sui 12 miliardi di esportazioni nel resto del mondo.