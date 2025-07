Despar Nord: confermata certificazione ambientale

Despar Nord ottiene per il tredicesimo anno consecutivo la certificazione Uni EN Iso 14001, confermando il proprio impegno nel miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Un traguardo che ribadisce l’eccellenza del sistema di gestione ambientale adottato dall’azienda, prima realtà della grande distribuzione italiana a conseguire questa certificazione già nel 2013.

L’audit di rinnovo ed estensione, condotto nella seconda metà del mese di maggio dall’Ente di Certificazione TÜV Italia, filiale italiana del Gruppo TÜV SÜD, da un lato ha confermato la piena conformità del sistema di gestione ambientale di Despar Nord ai rigorosi requisiti della normativa internazionale Uni EN Iso 14001 e dall’altro ha attestato l’ampliamento del perimetro dei siti certificati – tra punti vendita, sedi, piattaforme logistiche e il polo agroalimentare Agrologic – da 78 nel 2024 a 90 nel 2025.

Un risultato frutto di un percorso strutturato e sostenuto da oltre 43 milioni di euro di investimenti effettuati dal 2013 al 2024, volti a incrementare, attraverso l’adozione di tecnologie innovative, l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra della rete di vendita e logistica in tutte le cinque regioni in cui è presente il marchio dell’Abete.

Così agli impianti di illuminazione full Led si sono aggiunti quelli fotovoltaici e l’impiego di sistemi di copertura cool roof costituiti da materiali ad alta riflettanza solare ed elevata emissività termica; alle caldaie a gas sono state preferite le pompe di calore; sono state implementate soluzioni di recupero del calore dagli impianti del freddo alimentare e sistemi di chiusura dei banchi frigo; sono stati installati nuovi impianti frigo ad alta efficienza e alimentati a CO2, gas refrigerante a ridotto impatto ambientale, oltre all’utilizzo di sistemi a condensazione flottante per razionalizzare i consumi delle centrali frigorifere.

Da un lato quindi l’ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni gas effetto serra direttamente riconducibili all’attività di Despar Nord, dall’altro l’acquisto del 95% di energia da fonti rinnovabili, scelta aziendale ulteriormente rafforzata grazie alla sottoscrizione dell’accordo “Power Purchase Agreement” (Ppa) fra Despar Nord e Alperia, che assicura approvvigionamento per oltre il 20% del fabbisogno totale di energia verde a lungo termine (2025-2031) a condizioni economiche stabili.

Un’altra importante novità è stata l’estensione, al centro delle verifiche per il rinnovo, del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale al settore “trasporti e logistica”. Negli ultimi 3 anni, infatti, l’azienda ha notevolmente ampliato la flotta di automezzi di proprietà con veicoli dotati delle tecnologie e prestazioni più avanzate disponibili sul mercato. Allo stato attuale la flotta di proprietà di Despar Nord conta oltre il 90% di mezzi Euro 6 ed Euro 6E.

Per la conferma della Uni EN Iso 14001, hanno avuto un ruolo fondamentale anche le pratiche virtuose registrate nella gestione dei rifiuti avviati a riciclo, che nel 2024 che hanno permesso di raggiungere la rilevante quota di recupero dell’80,6% dei rifiuti prodotti.

La conferma della certificazione è arrivata al termine di un approfondito audit che ha coinvolto 140 collaboratori di Despar Nord e l’analisi di 11 processi aziendali. A rilasciarla è stata TÜV Italia, ente del gruppo internazionale TÜV SÜD, che ha espresso piena soddisfazione per l’efficace gestione delle responsabilità ambientali da parte dell’azienda. Determinanti per il rinnovo sono stati l’efficienza e la competenza dei collaboratori di Despar Nord, che hanno contribuito a consolidare un sistema di gestione ambientale ben strutturato e affidabile.

“Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi", ha commentato Massimo Salviato, amministratore delegato di Despar Nord, "vista la complessità e il rigore dei parametri da rispettare per le verifiche. Non ci è stata rilevata alcuna non conformità e il giudizio dell’ente certificatore è stato estremamente positivo. In questi anni abbiamo lavorato con impegno per qualificare sempre più le nostre performance ambientali, puntando a un utilizzo efficiente e consapevole delle risorse per ridurre sprechi, rifiuti ed emissioni. È un risultato che premia le competenze del nostro personale e la cura con cui il nostro servizio interno presidia l’intero Sistema di Gestione Ambientale, in coerenza con le policy di sostenibilità che guidano la nostra strategia di sviluppo e in un’ottica di costante miglioramento”.