Callipo: nuovo spaccio aziendale a Montepaone Lido (CZ)

Callipo, azienda con una storia di 112 anni nelle conserve ittiche di qualità, approda sulla costa jonica calabrese con l’apertura di uno spaccio aziendale a Montepaone Lido (CZ). Il punto vendita diretto si trova in Via Italo Balbo 1, area commerciale a pochi passi dal lungomare, in una posizione logistica strategica posta in corrispondenza dell’uscita dalla Strada Statale 106 per il Centro Commerciale “Le Vele”.

Il negozio abbraccia uno stile industrial e moderno, concepito per riproporre ai clienti l’idea dell’acquisto diretto in fabbrica. Il “tocco industriale” è dato dall’utilizzo sia di materiali naturali, come il ferro per gli espositori e gli scaffali e la resina cementizia per i pavimenti, che di design come il Corian per il piano del bancone di vendita. Tutti dettagli curati per creare un ambiente che attualizza in chiave moderna il concept stesso di “spaccio aziendale”. Un luogo pensato per accogliere i clienti offrendo un’esperienza diretta con i prodotti che raccontano la storia dell’azienda e del territorio stesso.

Con una superficie complessiva di circa 140 mq tra area dedicata alla vendita, magazzino e servizi, il punto vendita infatti racchiude oltre 200 referenze aziendali: sugli scaffali trovano posto oltre alle pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo anche i prodotti Callipo Dalla Nostra Terra - il brand che racchiude tra gli altri prodotti confetture, composte, miele, taralli - e una selezione di gelati della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. La nuova apertura va ad arricchire la presenza di Callipo in Calabria e si aggiunge allo spaccio aziendale “storico” di Pizzo (VV), oltre agli Store Callipo 1913 presenti invece a Cosenza e Reggio Calabria.

“Siamo felici di poter finalmente offrire anche ai clienti della provincia di Catanzaro un’area vendita dedicata dove vivere un’autentica esperienza di gusto acquistando in modo diretto le diverse gamme dei nostri prodotti. Questo spaccio aziendale è un luogo dove scoprire tutto il nostro mondo e ci auguriamo di diventare anche qui un punto di riferimento per chi ricerca prodotti di alta qualità”, commenta Giacinto Callipo, consigliere delegato Callipo Conserve Alimentari.

Lo spaccio Callipo sorge all’interno di un nuovo immobile a destinazione commerciale che include altri cinque spazi, i quali verranno presto adibiti ad altre attività di natura analoga. Il nuovo spaccio aziendale Callipo è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.

“Vogliamo contribuire attivamente alla creazione di un polo commerciale ed enogastronomico di rilievo per l’intera area, capace di attrarre un pubblico ampio e qualificato grazie alla presenza di diverse realtà di eccellenza del territorio”, conclude Giacinto Callipo.