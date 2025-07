Macfrut. Asparagi e frutti di bosco: la strana (e vincente) accoppiata

Visite tecniche, area espositiva, dimostrazioni in campo, workshop e tour in fiera. Tutto questo a Bordeaux dal 7 al 10 ottobre 2025 con International Asparagus Days (Iad) e International Berries Days (Ibd). Due eventi in uno, momento di incontro per gli stakeholder di due filiere complementari per numeri, sfide agricole e prospettive di mercato. Promosso da Macfrut, Befve&Co. e Interco Nouvelle-Aquitaine, la sinergia dei due eventi nasce dalla complementarità degli operatori in questa tipologia di prodotti che vede molti operatori di asparagi già produttori di piccoli frutti, così come la presenza in tanti casi degli stessi fornitori e degli stessi commerciali in entrambi i settori.

Ricco di proposte ed eventi il programma a Bordeaux che mette insieme l’esperienza di cinque edizioni di International Asparagus Days con la novità della prima edizione di International Berries Days dedicata ai frutti di bosco. L’evento si apre mercoledì 7 ottobre con una intera giornata dedicata alle visite tecniche nella regione di Gironda per l’asparago (visita ai Vignobles Bouillac e il sito produttivo di Lebourg) e Lot et Garonna per i piccoli frutti (vivai St Armand e Fruits Rouges du Confluent, e il sito produttivo Aquisol).

La giornata di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre è rivolta all’evento fieristico ospitato presso Planasa a Bordeaux. Oltre alla parte espositiva sono in programma una serie di eventi in campo con veri e propri focus verticali con diverse presentazioni: una ricerca sulle fragole, la presentazione di nuove varietà di asparagi, visita ai campi di mirtilli, il reimpianto di asparagi. Nel corso della due giorni anche un incontro su “Quali innovazioni per migliorare le prestazioni dei coltivatori (caratteristiche genetiche e tecniche)”.

L’evento si chiude venerdì 10 ottobre con un tour dedicato ai frutti di bosco nell’area di Dordogna con visita al Centro tecnico interprofessionale dei prodotti ortofrutticoli a Lanxade e una visita alla stazione sperimentale Invenio. Il tour si chiude con una visita all’azienda agricola della famiglia Teychennè.