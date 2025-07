Ingredientistica. Nexture: nasce un colosso da 800 mln euro

Viene presentata oggi Nexture, la holding che segna una nuova fase nell’evoluzione dell’Ingredient-Tech Platform, nata dall’unione delle competenze industriali e tecnologiche del Gruppo Csm Ingredients e del Gruppo Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial. "Nexture rappresenta un nuovo capitolo in continuità con il progetto imprenditoriale avviato nel 2022, incentrato sulla creazione di un ecosistema di aziende complementari costruito attorno alle due realtà storiche dell’ingredientistica, all’interno del quale trovano spazio le rispettive controllate", si legge in una nota della nuova holding.

Subordinatamente al perfezionamento dell’offerta del prestito obbligazionario denominato “Senior Secured Floating Rate Notes due 2032”, Nexture - con un fatturato aggregato di circa 800 milioni di euro - si posiziona sul mercato come piattaforma integrata per l’innovazione e la produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, contraddistinguendosi per l’ampiezza del portfolio e per la capacità di realizzare soluzioni ad alto valore aggiunto. La piattaforma può contare su oltre 2000 dipendenti, 13 stabilimenti produttivi, 10 centri di ricerca e innovazione ed una presenza commerciale in più di 120 Paesi. Il nuovo soggetto fa leva sulla complementarietà strategica delle diverse realtà che ne fanno parte: Csm Ingredients, player globale nel settore degli ingredienti per la panificazione e l’alta pasticceria; Hifood, centro di eccellenza per lo sviluppo di ingredienti di origine naturale, clean label e ad alto contenuto innovativo; Vitalfood by Italcanditi, leader nella produzione di preparazioni a base frutta, creme idrate e canditi; Comprital e Prodotti Rubicone, marchi del gelato artigianale italiano.

Nexture avrà sede a Milano, una decisione dal valore strategico e simbolico, e obiettivi di crescita in tutto il mondo, come spiegato da Gabriele Del Torchio, amministratore delegato: “Grazie ad un unico e centralizzato motore di innovazione, investimenti e sviluppo, miriamo a valorizzare sia la complementarità quanto la diversità delle realtà che compongono la holding, oggi e in futuro. Stiamo, inoltre, già lavorando a una strategia di crescita globale che ci porterà a rinforzarci ulteriormente anche al di fuori dell’Europa, in zone come: gli Stati Uniti d’America, grazie alle soluzioni Hifood; la Cina, dove abbiamo uno stabilimento produttivo a Shanghai; l’area Mena, grazie alla nostra Joint Venture in Tunisia e alla forte trazione del segmento gelato nei Paesi del Golfo.”

Commentando quanto sopra, Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Con Gabriele del Torchio, Investindustrial ha rilanciato e portato il primo mondiale Moto GP alla Ducati. Ora verrà trasferito in Italia il quartier generale di uno dei principali gruppi europei nel settore dell’ingredientistica alimentare: un trend che ci auguriamo acceleri in futuro perché coerente con l’imprenditorialità e le rinnovate ambizioni dell’Italia”.

La neonata holding annuncia inoltre di aver completato con successo in data 15 luglio 2025 il pricing di un prestito obbligazionario “Senior Secured Floating Rate Notes due 2032” per un ammontare complessivo pari a 425 milioni di euro. L’Offerta é stata condotta nel contesto della Operazione sotto menzionata. Le Obbligazioni verranno emesse ad un prezzo di emissione pari al 99.000% e matureranno interessi a un tasso pari all’Euribor a tre mesi (soggetto ad un floor dello 0%) più il 4,00% annuo, con reset trimestrale. Si prevede che l’Offerta, soggetta a normali condizioni di completamento, verrà completata il 24 luglio 2025. È inoltre previsto che le Obbligazioni siano quotate alla data di emissione su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione nell’Unione Europea. Subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, il nuovo gruppo diventerà l’unico azionista di Csm Ingredients S.à.r.l. (insieme alle proprie controllate, il Gruppo Csm Ingredients e Italcanditi S.p.A. (insieme alle proprie controllate, il Gruppo Italcanditi), con efficacia a decorrere dalla data di emissione delle Obbligazioni.