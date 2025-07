Preaffettato: fatturati Coppa Parma (+10,4%) e Salame Felino (+3,9%) in ascesa nel 2024

Doppio appuntamento in Romagna per la Coppa di Parma e il Salame Felino, che parteciperanno alle tappe di Cervia (18 luglio) e Cesenatico (8 agosto) di Tramonto DiVino, pronti ad accogliere oltre 1.200 persone. È quanto hanno annunciato i due rispettivi Consorzi di Tutela, all’interno del roadshow del gusto dell’Emilia Romagna che sposa i vini regionali con le Dop e Igp più pregiate.

Primo evento come detto a Cervia nel piazzale Torre San Michele a partire dalle 19,30. Peraltro la tappa del 18 luglio ospiterà anche la terza edizione del ‘Craft Gin Summer Fest’, dove produttori artigiani da tutta Italia abbineranno i celebri salumi della Parma Food Valley alle rispettive proposte di gin, sia in purezza che abbinate alle toniche. Mentre dopo circa 20 giorni si tornerà in scena sempre in Romagna ma questa volta a Cesenatico, in uno degli appuntamenti più partecipati e storici di Tramonto DiVino in piazza Spose dei Marinai, sempre a partire dalle 19,30.

I due Consorzi intanto continuano a registrare numeri positivi per quanto riguarda il preaffettato, dopo un 2024 chiuso con un fatturato di 89 milioni di euro per il Salame Felino e di 74 per la Coppa di Parma. Nel primo caso, la quota dedicata alle vaschette è in crescita del 3,9% rispetto al 2024, secondo gli ultimi dati comunicati a maggio. Numeri ancora più importanti per la Coppa di Parma, che supera addirittura la doppia cifra (10,4%) con quasi 17mila chilogrammi in più destinati sull’anno precedente in soli cinque mesi. Un trend che si conferma in costante crescita, considerando come per la Coppa di Parma il preaffettato incide per il 33% sul fatturato complessivo (rispetto al 25% del 2021) mentre per il Salame Felino si è passati dai 526mila chilogrammi destinati del 2019 ai 573mila dello scorso anno.

"Dopo la felice esperienza del 2024 abbiamo confermato il doppio appuntamento anche per questa edizione di Tramonto DiVino", dichiara Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp. "Si tratta di due tappe storiche con un afflusso importante di pubblico che potrà degustare le nostre eccellenze, all’interno di una crescita ormai costante del turismo enogastronomico".

Da parte sua, Umberto Boschi, presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, dichiara: "Come testimoniano anche i dati sul preaffettato, Il Salame Felino viene apprezzato moltissimo nella fase dell’aperitivo quando è già pronto per il consumo. Ecco perché eventi simili, abbinandolo anche a vini e cocktail, si confermano fondamentali per la sua promozione".