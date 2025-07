Nestlé /2. Milo Pro in arrivo il prossimo nel Sud-Est asiatico

Per aiutare adolescenti e giovani adulti a mantenere uno stile di vita attivo, Nestlé ha recentemente lanciato Milo Pro. Con un contenuto proteico tre volte superiore a quello delle tradizionali bevande Milo, Milo Pro può essere comodamente gustato in movimento da chi desidera alimentare la propria passione per lo sport e l'avventura. Lanciato di recente in Indonesia, Milo Pro sarà distribuito in tutto il Sud-est asiatico il prossimo anno.

"Gli alimenti e le bevande ad alto contenuto proteico stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo grazie ai benefici offerti da questo nutriente essenziale", ha affermato Serena Aboutboul, Vicepresidente Senior e Responsabile del Settore Nutrizione di Nestlé.

"Nel Sud-est asiatico, il 57% degli adolescenti desidera includere più alimenti ricchi di proteine nella propria dieta. Allo stesso tempo, tuttavia, la ricerca dimostra che gli adolescenti in Indonesia, così come in molte altre parti dell'Asia, non soddisfano il loro fabbisogno proteico giornaliero. Per facilitare l'assunzione della giusta quantità di proteine ogni giorno, insieme ad altri nutrienti importanti, abbiamo lanciato Milo Pro in un pratico formato pronto da bere o in polvere facile da mescolare".

Le proteine aiutano i giovani a crescere e svilupparsi rapidamente. Costruiscono e riparano i tessuti corporei e contribuiscono alla produzione di sostanze importanti come enzimi, anticorpi e ormoni, di cui l'organismo ha bisogno per funzionare. Milo Pro è studiato per offrire il perfetto equilibrio tra sapore e consistenza, garantendo al contempo un elevato valore nutrizionale.

Come marchio, Milo è saldamente radicato nella promozione dello sport attraverso attività di base. In linea con questo spirito, Nestlé collabora con voci chiave del mondo dello sport e del lifestyle per sensibilizzare ed educare i giovani sull'importanza delle proteine in modo divertente e coinvolgente, sfruttando la popolarità del marchio Milo in Asia.