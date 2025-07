Bauli: Hans Josef Ingelmann è il nuovo Group Quality Director

Il Gruppo Bauli annuncia l’ingresso di Hans Josef Ingelmann nel ruolo di Group Quality Director. La nomina, effettiva dal 7 luglio 2025, rafforza l’impegno del Gruppo a portare i propri standard qualitativi a un nuovo livello – in Italia e nel mondo. In questa nuova funzione, introdotta per guidare la trasformazione della qualità lungo l’intera catena del valore, Ingelmann riporterà all'amministratore delegato Fabio Di Giammarco e lavorerà in stretta sinergia con il team Operations e Supply Chain guidato dalla Chief Operations Officer Luisa Franzone.

Hans Josef Ingelmann porta con sé un solido bagaglio di esperienze internazionali maturate in oltre vent'anni nel settore Fncg (Fast-Moving Consumer Goods) con una comprovata capacità di migliorare le performance end-to-end del business, promuovere la trasformazione digitale e innalzare gli standard di qualità. Laureato in Scienze della Nutrizione presso l’Università di Giessen, ha iniziato il suo percorso in Unilever nel 1994, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Germania, Svizzera e Italia, fino a diventare Head of Quality per la Business Unit Foods e per il Go-To-Market Europe.

“Siamo entusiasti di accogliere Hans Josef nel nostro Gruppo. La qualità è un pilastro della nostra promessa ai consumatori: sinonimo di fiducia, eccellenza e cura. Con la creazione di questo ruolo e l’arrivo di un leader del suo calibro, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno, portando la gestione della qualità a un nuovo livello strategico. Hans Josef saprà dare impulso a questa trasformazione con visione, rigore e passione”, dichaira Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli

"Entrare in Bauli, simbolo del Made in Italy e della tradizione dolciaria, è per me un motivo di orgoglio. La mia missione sarà quella di far evolvere ulteriormente l’eccellenza dei processi produttivi, sviluppando strategie mirate per garantire i più alti standard lungo tutta la catena del valore, mettendo sempre i consumatori al centro”, commenta da parte sua Ingelmann.