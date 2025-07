AssoBirra/2. Sostenibilità entra sempre più nelle scelte di consumo

Secondo la nuova edizione del Centro Informazione Birra (Cib) di Assobirra (leggi notizia EFA News), nel periodo estivo, la birra si conferma protagonista dei momenti di socialità e convivialità, soprattutto nel fuori casa. Dai festival musicali alle sagre di paese, dai locali stagionali agli eventi in spiaggia, cresce la rilevanza del canale Horeca, che svolge un ruolo chiave nell’evoluzione delle abitudini di consumo, tra nuovi formati, attenzione all’esperienza e un approccio più consapevole. A rendere possibile tutto questo è una filiera distributiva che, oltre al servizio, inizia a farsi portavoce di buone pratiche e nuovi standard di consumo estivo.

A offrire una lettura più ampia sulla visione e sul ruolo del mondo Horeca è Dino Di Marino, direttore generale di Italgrob, che sottolinea come sia ormai evidente la crescente attenzione del consumatore verso una fruizione della birra sempre più ponderata e consapevole. “L’Horeca si è sempre dimostrata pronta a intercettare i cambiamenti in atto, a partire dai distributori, che stanno già adattando assortimenti e strategie per rispondere alla crescente domanda di scelte più consapevoli e a basso contenuto alcolico”, spiega Di Marino. “È fondamentale, come operatori del settore, accompagnare il cambiamento in atto con proposte e servizi concreti. Perché - come ha ben evidenziato il Rapporto Italgrob-Censis - il mercato Horeca non è solo un luogo di business, ma un luogo di relazioni, indispensabile alla crescita sociale del nostro Paese”.

Un approccio, quello della filiera Horeca, sempre più attento non solo alla qualità del servizio e al ruolo sociale del fuori casa, ma anche all’impatto ambientale. La sostenibilità entra progressivamente nelle scelte di consumo e nei modelli organizzativi, riflettendo un cambiamento culturale più ampio che coinvolge anche altri ambiti del tempo libero. In questo scenario, ad esempio anche il mondo dei viaggi offre spunti interessanti: si diffonde la filosofia del mindscape - fusione di “mindful” e “landscape” - che promuove esperienze autentiche, lente e a basso impatto, come il viaggio in treno. Una tendenza che ben si inserisce nel più ampio cambiamento valoriale in atto, che tocca anche il settore brassicolo e le abitudini di consumo della birra.

“La sensibilità verso i temi della sostenibilità sta crescendo anche nel settore Horeca, grazie anche all’impegno dei distributori nel promuovere una cultura del bere responsabile”, spiega Di Marino. “La nostra missione è diventare un anello attivo nella diffusione di buone pratiche, valorizzando il rispetto dell’ambiente lungo tutta la filiera: dalla logistica all’utilizzo di packaging sostenibili, fino alla gestione dei rifiuti e alla riduzione degli sprechi”. Una visione che trova riscontro anche nei dati della ricerca, da cui emergono segnali significativi di attenzione ambientale nei contesti estivi, soprattutto nella generazione più giovane: il 52% della Gen Z, ad esempio, dichiara di trovare spesso o sempre contenitori per il riciclo, contro il 46% dei Millennials e il 41% della Gen X. Inoltre, la presenza di contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi di consumo all’aperto è considerata “molto importante” da due intervistati su tre nella Gen X (65%), a conferma di una sensibilità trasversale tra le generazioni.

“Sostenibilità e consapevolezza rappresentano oggi driver fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei consumi e rafforzare il legame tra la birra e i suoi contesti di fruizione. Con questa seconda edizione del Cib vogliamo contribuire a valorizzare le scelte responsabili dei consumatori e l’impegno di tutta la filiera, soprattutto in una stagione come l’estate in cui il consumo di birra, legato alle opportunità di convivialità, aumenta in modo trasversale”, conclude il direttore generale di AssoBirra Andrea Bagnolini.

In allegato a questa EFA News il testo integrale della nuova edizione del Centro Informazione Birra.