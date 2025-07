Giornata Amicizia: Sanbittèr lancia il rituale del "grazing" in Italia

Il 30 luglio si celebra la Giornata Mondiale dell’Amicizia, istituita nel 2011 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere l’amicizia tra popoli, culture e individui, riconoscendola come forza capace di costruire ponti tra le comunità e favorire la pace. In questa occasione, Sanbittèr, da sempre ambasciatore dell’aperitivo italiano, si fa portavoce di una delle tendenze internazionali più curiose del momento: il grazing, che in italiano si può tradurre con un termine familiare come “spizzicare”.

Un tagliere abbondante, tanti piccoli assaggi, amici intorno a un tavolo, drink in mano e il tempo che si dilata. Più che un pasto, un rituale: informale, conviviale, autentico. Spizzicare è l’arte di mangiare un po’ per volta, in compagnia, senza fretta e senza formalità. Una pratica che all’estero ha già conquistato eventi, brunch, feste e aperitivi e che oggi trova in Sanbittèr un interprete italiano d’eccezione.Nato in Australia e rapidamente diffusosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il fenomeno delle grazing board ha spopolato anche sui social: l’hashtag #grazingboard conta oltre circa 480 mila post su Instagram e più di 108 milioni di visualizzazioni su TikTok. Tavole colorate, creative, ricche di stuzzichini dolci e salati disposti in modo scenografico e invitante.

Secondo una ricerca dell’Università di Oxford, più spesso mangiamo con gli altri, più siamo felici. Condividere il cibo rafforza infatti i legami affettivi, aumenta il senso di appartenenza e favorisce la nascita di relazioni autentiche. Il grazing - o meglio, lo spizzicare tra amici - è un gesto semplice ma potentissimo: mette tutti a proprio agio, invita al dialogo e trasforma ogni incontro in un’esperienza di connessione vera. In un’epoca in cui la qualità del tempo condiviso è più preziosa che mai, spizzicare diventa quindi un invito a rallentare e assaporare, non solo il cibo ma anche la presenza degli altri.

“Abbiamo osservato come il grazing sia diventato un simbolo della socialità contemporanea: flessibile, inclusiva, esteticamente curata, e soprattutto pensata per creare connessioni tra le persone”, dichiara Mara Parati, Senior Brand Manager Aperitivi. “In Italia, questa tendenza si sposa perfettamente con il nostro stile di aperitivo: uno spazio per rilassarsi, ridere, condividere e spizzicare qualcosa di buono, mentre si celebra il piacere dello stare insieme”.

Sanbittèr si conferma così un osservatore curioso e attento dei nuovi modi di vivere la socialità, che oggi celebra il piacere del grazing all’italiana, riscoprendo la gioia del piccolo assaggio condiviso. Attraverso le sue proposte, dall'iconica versione Rosso, al più delicato Bianco, fino alla sorprendente novità Cedro e note di peperoncino, Sanbittèr si fa portavoce di un nuovo modo di stare insieme: più libero, più spontaneo, più felice.In questa giornata dedicata ai legami autentici, spizzicare qualcosa di buono in compagnia diventa un modo semplice ma significativo per celebrare l’amicizia.