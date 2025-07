"Tagliati per l'Italia": al via campagna promozione salumi Dop e Igp

Ha preso ufficialmente il via “Tagliati per l’Italia”, il nuovo progetto di Salumitalia – Consorzi Indicazione Geografica, dedicato alla valorizzazione dei salumi italiani Dop e Igp, protagonisti per circa quattro mesi - da fine luglio a novembre 2025 - di una campagna nazionale di comunicazione nei principali aeroporti e stazioni metropolitane del Paese.

Il progetto, realizzato con il contributo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nelle parole del presidente Cristiano Ludovici, “intende rafforzare la conoscenza, la percezione e la diffusione delle Indicazioni Geografiche nel settore dei salumi, con un’azione mirata a intercettare un pubblico ampio e trasversale nei principali snodi della mobilità urbana e turistica italiana”.

I contenuti video – pensati per una comunicazione immediata, dinamica e ad alta frequenza – saranno trasmessi su Up TV, il network di Class Editori, azienda della comunicazione in mobilità, presente in modo capillare all’interno di aeroporti e stazioni metropolitane. La programmazione, elaborata da Class con l’area comunicazione e stampa di Salumitalia, coprirà un arco temporale strategico, tra il picco della stagione estiva, passando per il rientro dal periodo feriale e arrivando fino al periodo autunnale prenatalizio, così garantendo una forte visibilità nella quotidianità presso milioni di viaggiatori italiani e internazionali.

Il cuore del progetto è costituito da una serie di video originali della durata di 2 minuti, in cui i salumi Dop e Igp dei Consorzi di Tutela aderenti a Salumitalia vengono raccontati in un viaggio sensoriale e narrativo da Daniele Reponi, esperto gastronomico e narratore del gusto; tutto ciò mediante la presentazione di un tagliere ad hoc per ogni singolo salume, valorizzandone caratteristiche organolettiche e legame profondo con il territorio d’origine e proponendo invitanti abbinamenti con altri grandi prodotti della tradizione alimentare italiana. Il titolo della campagna – Tagliati per l’Italia – richiama simbolicamente il gesto del taglio del salume: un’azione semplice ma carica di significato, che richiama manualità, cura, tradizione e rispetto per la materia prima. Ogni fetta diviene così narrazione visiva e culturale, capace di trasmettere l’identità di un territorio e la qualità garantita dal sistema delle Indicazioni Geografiche.

“Con questa iniziativa", dichiara Cristiano Costantino Loddo, direttore di Salumitalia, "raccontiamo a un ampio pubblico il valore dei salumi a Indicazione Geografica, attraverso la diffusione in un periodo strategico di contenuti in canali ad altra frequentazione come aeroporti e stazioni metropolitane delle principali città italiane: ciò significa contribuire in maniera concreta alla diffusione della cultura del cibo di qualità e alla tutela del nostro sistema produttivo”.