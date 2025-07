Lazio: 2,5 mln euro per valorizzazione agroalimentare regionale

La Regione Lazio, attraverso l’agenzia regionale Arsial, mette a disposizione 2,5 milioni di euro per sostenere progetti capaci di valorizzare i prodotti agroalimentari regionali, promuovere le realtà produttive locali e rafforzare il legame tra identità territoriale e cultura enogastronomica. L’iniziativa si articola in due Avvisi Pubblici rivolti a soggetti pubblici – tra cui Comuni, Pro Loco iscritte all’Albo regionale, Parchi regionali e Aziende pubbliche di servizi alla persona – e a soggetti privati senza fini di lucro.

Ciascun Avviso dispone di una dotazione pari a un milione e 250mila euro. Per i soggetti pubblici, il contributo massimo erogabile è fissato in 20mila euro per i Comuni con meno di 15mila abitanti, 30mila euro per quelli con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e 20mila euro per i Parchi regionali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp).

Per i soggetti privati senza fini di lucro, il massimale di contributo previsto per ciascun progetto ammonta invece a 15mila euro.

"Ancora una volta investiamo importanti risorse per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico del Lazio, un settore che rappresenta una componente fondamentale della nostra identità culturale, della nostra economia e della nostra attrattività turistica. Con questi strumenti intendiamo sostenere le eccellenze locali, promuovere la filiera agroalimentare regionale e rafforzare il legame tra tradizione, territorio e sviluppo sostenibile. Investire nella cultura del cibo significa valorizzare le nostre comunità, creare nuove opportunità per imprese e operatori del settore, e promuovere un modello di crescita fondato sulla qualità e sull’innovazione. Il Lazio ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in ambito enogastronomico, e questi bandi rappresentano un passo concreto in quella direzione", ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio Giancarlo Righini.