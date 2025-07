Alluvione 2023. Fondi Agricat: Cab Ravenna supera la soglia del 50%

Ristori per i danni causati dall’alluvione 2023: ci sono voluti più due anni per le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna per riceverne almeno la metà. La soglia del 50% è stata finalmente superata con l’erogazione del primo saldo dal fondo nazionale Agricat. I risarcimenti erogati complessivi, ricorrendo a tutti i canali di sostegno attivati, sono ora pari a circa 16 milioni di euro su un danno totale stimato in 31 milioni di euro.

I danni riconosciuti alle Cab da Agricat sono stati oltre 13,5 milioni di euro. Tuttavia le risorse insufficienti stanziate dallo Stato hanno portato ad un taglio lineare sui danni riconosciuti. Alla fine ne sono stati liquidati 9,2 milioni.

AgriCat è il fondo mutualistico nazionale per l’indennizzo di danni da alluvione, gelo o siccità, destinato alle aziende agricole. È finanziato con il 3% dei contributi destinati agli agricoltori della Politica Agricola Comunitaria e, nel 2023, anche dallo Stato che ha stanziato fondi appositi per le aziende alluvionate.

Circa la metà dei danni ad oggi risultano essere stati indennizzati attraverso vari e complessi strumenti dedicati, dando modo alle aziende di recuperare, almeno in parte, il pesante aggravio finanziario accumulato all’indomani dell’alluvione.

Sul fronte specifico dei risarcimenti tramite piattaforma Sfinge, una delle voci più consistenti di ristoro per le aziende colpite dalle alluvioni, Legacoop Romagna auspica una "revisione dei criteri di calcolo dei danni subiti e dei costi rendicontabili". Alcuni punti più urgenti riguardano i costi straordinari sostenuti dalle aziende, in particolare per i lavori in economia, e i ripristini in seguito ai danni catastrofali legati all’alluvione 2023, dove sarebbe utile inserire anche l’alluvione 2024, al momento esclusa da tale canale di risarcimento.

"Agricat", commenta il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, "è uno strumento utile che ha però dimostrato – come altri dispositivi messi in campo – forti rigidità burocratiche, tecniche e limitazioni finanziarie che non hanno consentito di cogliere la completa entità dei danni alle colture. Al momento si è ancora lontani dall’obiettivo del 100% di ristoro danni a suo tempo stabilito dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma bisogna prendere atto di un processo che, finalmente, si è sbloccato. L’auspicio è ora che lo Stato intervenga affinché i fondi per gli indennizzi raggiungano la capienza adeguata, e annunciata, per tutte le aziende agricole".