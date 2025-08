San Benedetto: D'Elicio nuovo direttore Vendite Traditional Trade

Il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto annuncia la nomina di Marco D’Elicio a direttore Vendite Traditional Trade. In questo ruolo, D’Elicio riporterà direttamente a Vincenzo Tundo, direttore commerciale e marketing Italia del gruppo.

Marco D’Elicio porta con sé una consolidata esperienza in ambito commerciale, maturata in oltre vent’anni di attività in ruoli di crescente responsabilità. Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Sales Field Manager per il canale Ho.Re.Ca. per il Gruppo Sanpellegrino. Ha inoltre maturato un’esperienza internazionale come Trade Marketing Manager della Business Unit Internazionale e ha ricoperto la carica di Marketing Brand Manager.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, D'Elicio ha conseguito un Master in Marketing presso Centromarca, sempre a Milano. "Il Gruppo San Benedetto augura a Marco D’Elicio buon lavoro per il nuovo incarico, certo che saprà guidare il team Vendite Traditional Trade con competenza e visione", si legge in una nota aziendale.