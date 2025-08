Il sindaco di Londra finanzia la "dolce vita" di Shoreditch

Strade chiuse al traffico dalle 18 a mezzanotte ogni vernerdì e sabato; in vista ulteriori azioni volte a promuovere la vita notturna della capitale

Shoreditch, il quartiere hipster e una tra le zone più "artistiche" nell'East End di Londra, parte del quartiere londinese di Hackney, vive un nova "dolce vita" grazie al nuovo programma Summer Streets del sindaco Sadiq Khan. Per la prima volta, i bar e i ristoranti di Rivington Street e Redchurch Street a Shoreditch potranno infatti offrire cene e bevute all'aperto ogni venerdì e sabato. La novità è partita il 1° agosto e sarà in vigore fino alla fine dell'anno, con le strade chiuse al traffico dalle 18 a mezzanotte.

La nuova area per mangiare e bere all'aperto ad Hackney è uno dei quattro nuovi progetti che il sindaco sta finanziando in tutta la capitale attraverso il suo Summer Streets Fund da 300.000 sterline. Il finanziamento fa parte dell'impegnodel major di aumentare i punti di ristoro all'aperto e di estendere gli orari di apertura per offrire una maggiore scelta ai londinesi e contribuire a sostenere le imprese.

L'iniziativa che riguarda Shoreditch è un assaggio di quanto potrebbe fare il sindaco dopo aver ottenuto dal Governo nuovi poteri di concessione delle licenze per contribuire a stimolare la vita notturna della capitale. Con il nuovo progetto londinesi e turisti possono gustare una varietà di cucine da tutto il mondo presso le tante attività commerciali in azione. Altri siti sostenuti dal Summer Streets Fund del sindaco includono progetti a Lambeth, Waltham Forest e Westminster. A Leyton, Francis Road sta estendendo l'orario di sosta libera per le auto, con un ristorante all'aperto in Leyton Midland Road. A Brixton, sono previste altre giornate senza auto in Atlantic Road e la “Brixton Summer Zone”, con posti a sedere all'aperto e spettacoli dal vivo, che sarà lanciata ufficialmente alla fine del mese. Presto anche i bar e i ristoranti di St Martin's Lane, nel cuore del West End, potranno mangiare e bere all'aperto.

La creazione di nuovi punti di ristoro all'aperto è una delle tante iniziative del sindaco per sostenere i settori dell'ospitalità, del tempo libero e del turismo di Londra. Khan, per esempio, ha anche creato una Task Force indipendente per la vita notturna per contribuire a stimolare la vita notturna della capitale. Questi settori vengono considerati fondamentali per il successo della capitale e per la crescita a livello nazionale, in quanto generano oltre 46 miliardi di sterline all'anno e rappresentano un posto di lavoro su 10 a Londra. Nell'ultimo anno, il numero di locali notturni a Londra è cresciuto più rapidamente che in qualsiasi altra parte del Paese.

"Sono lieto di poter sostenere i bar e i ristoranti di Shoreditch a offrire da oggi cene all'aperto -spiega il sindaco di Londra, Sadiq Khan-. Attraverso il mio Summer Streets Fund stiamo contribuendo a riportare i pasti all'aperto nel menu, sostenendo le imprese e aiutando i londinesi e i visitatori a sfruttare al meglio l'estate. Sono determinato a fare tutto il possibile per sostenere i fantastici ristoranti, caffè e bar di Londra, e questi progetti sono solo l'inizio di ciò che accadrà mentre continuiamo a lavorare con i partner in tutta la capitale per rivitalizzare la nostra vita notturna e costruire una Londra migliore per tutti". Aggiunge Howard Dawber, vicesindaco per gli affari: "Il Summer Streets Fund del sindaco è stato concepito per potenziare le imprese locali, stimolare l'imprenditoria e offrire opportunità interessanti ai londinesi e ai visitatori. È solo uno dei modi in cui stiamo aiutando a stimolare l'economia notturna di Londra, ed è fantastico vedere questo nuovo progetto che porta i ristoranti all'aperto a Shoreditch".

All'inizio di quest'anno il governo ha annunciato l'intenzione di conferire al sindaco nuovi poteri in materia di licenze, consentendo a Sadiq Khan di decidere “a chiamata” le richieste di licenze bloccate di importanza strategica, ad esempio nei punti nevralgici della vita notturna, di concedere un maggior numero di cene all'aperto e di ridurre le lungaggini burocratiche.