Heineken "assume" Hops per monitorare la produttività

Nel cuore del più grande birrificio d'Italia si aggira un nuovo "collega" speciale. Si chiama Hops (“Luppoli” in inglese) e la caratteristica più evidente è quella di avere "quattro zampe robotiche" oltreché un fiuto tecnologico infallibile. Parliamo del nuovo guardiano hi-tech che da luglio “ha preso servizio” nel birrificio Heineken di Comun Nuovo (BG).

Hops è un robot sviluppato da Boston Dynamics, che supporterà i team di manutenzione ispezionando autonomamente le risorse del birrificio e utilizzando sensori avanzati per individuare eventuali perdite d'aria e anomalie meccaniche.

“L’arrivo di Hops è una tappa importante nel nostro percorso per diventare l’azienda birraria meglio connessa -spiega Daniela Gorni, Digital and Technology Director di Heineken Italia-. Questo progetto rappresenta l’equilibrio ideale tra innovazione tecnologica e centralità delle persone: la collaborazione tra i nostri team e robot di nuova generazione ci consente di migliorare l’efficienza, aumentare la sicurezza e liberare tempo prezioso, valorizzando e assistendo il lavoro delle nostre persone”.

Grazie alle sue abilità, Hops controlla autonomamente i macchinari del birrificio per intercettare potenziali anomalie che potrebbero sfuggire al controllo umano, proteggendo persone, impianti e prodotto.

“L’implementazione di Hops segna per noi un punto di svolta -commenta Patrick van Erp, Supply Chain Director di Heineken Italia-. Grazie a sensori avanzati e intelligenza artificiale, Hops riuscirà a monitorare costantemente le linee produttive, individuando perdite d’aria e anomalie meccaniche in tempo reale. Hops percepisce segnali impercettibili ai sensi umani. Questo nuovo alleato high-tech amplifica le capacità delle nostre persone: rende il loro lavoro più sicuro, preciso e proattivo, al servizio di chi ogni giorno costruisce la nostra eccellenza, giocando un ruolo chiave nello sviluppo delle competenze digitali”.

Hops pattuglia autonomamente i macchinari del birrificio per intercettare potenziali anomalie che potrebbero sfuggire al controllo umano, proteggendo persone, impianti e prodotto. Dotato di sofisticati sensori e capacità di intelligenza artificiale, Hops è in grado di monitorare autonomamente le linee produttive anche durante il funzionamento, eliminando la necessità di fermare la produzione per ispezioni di routine.

Il robot può accorgersi di eventuali malfunzionamenti in fase iniziale, aiutando così a prevenire guasti, ridurre i fermi impianto e migliorare la qualità. Il robot è anche in grado di esplorare aree a rischio, normalmente non accessibili agli operatori umani, offrendo un importante supporto anche dal punto di vista della sicurezza.

“Hops ci permette di fare un salto di qualità nella gestione delle attività di manutenzione -dichiara Chiara Tacconi, direttrice del birrificio di Comun Nuovo-. Ci permette di raccogliere dati oggettivi in tempo reale e continuativamente, agire in modo più tempestivo e preciso e ridurre l’esposizione del personale a situazioni potenzialmente rischiose. L’introduzione di questo tipo di robotica rende il nostro lavoro non solo più efficiente, ma anche più sicuro e sostenibile nel lungo periodo, sempre al fianco delle nostre persone”.

Heineken è tra le prime realtà italiane ad adottare questa tecnologia in ambito produttivo. Hops è uno dei primissimi robot Spot impiegati in ambito industriale in Italia con il supporto diretto del team Boston Dynamics. Con oltre 2.000 esemplari Spot attivi nel mondo, Hops rappresenta uno dei primissimi robot impiegati nell'industria alimentare italiana.

Il progetto si inserisce nel programma globale Heineken “Connected Brewery”, che sta trasformando più di 40 birrifici nel mondo in strutture “intelligenti”, grazie alla digitalizzazione dei processi produttivi e il potenziamento delle attività attraverso dati, automazione e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e creare ambienti di lavoro più sicuri e stimolanti per le persone. L’arrivo in Italia di Hops segue esperienze già realizzate in altri due birrifici Heineken, in Olanda e Messico, dove robot Spot hanno dimostrato vantaggi concreti in termini di affidabilità, tempo risparmiato e raccolta dati strategici per migliorare la produzione.

Heineken produce birra in Italia da oltre 50 anni, è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo, Partesa, specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con centri logistici su tutto il territorio.