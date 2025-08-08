Francesca Durighel vice presidente Coop Alleanza 3.0

Francesca Durighel è stata nominata vicepresidente di Coop Alleanza 3.0. La nomina è stata votata dal consiglio di amministrazione completando l’assetto dell’Ufficio di presidenza insieme al presidente Domenico Trombone e al vicepresidente vicario Andrea Volta.

“Ringrazio il consiglio di amministrazione e Coop Alleanza 3.0 per la fiducia accordata -ha detto Durighel dopo la nomina-. È per me un onore assumere questo incarico e metterò a disposizione competenze, ascolto e impegno per contribuire alla crescita della nostra Cooperativa che ha al centro del suo agire le socie, i soci, i territori e la costruzione del benessere delle comunità ".

Nata il 25 dicembre 1983 e residente a Castelfranco Veneto (TV), Durighel è laureata in Filosofia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Vanta un’esperienza consolidata nello sviluppo delle comunità, nella gestione di enti formativi e sociali e nella valorizzazione delle risorse umane. Ha fatto parte della Commissione Etica di Coop Alleanza 3.0, portando il proprio contributo in ambito di responsabilità sociale e cooperativa. Attiva anche all’interno dell’Anpi, Durighel rappresenta una figura attenta ai valori della partecipazione, dell’inclusione e del presidio etico nelle attività cooperative.











