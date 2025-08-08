It does not receive public funding
Guala Closures allarga la presenza in India

Acquisita la divisione tappi in metallo di Oricon enterprises

Guala Closures annuncia di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione, attraverso la sua controllata indiana, della divisione tappi in metallo (chiusure a corona e ROPP) di Oricon Enterprises Ltd., qualificato operatore in diversi settori, quotato presso la borsa indiana. Non è stata resa nota l'entità della transazione.       Affermata a livello nazionale e internazionale, la divisione packaging di Or...

