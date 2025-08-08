Do you want to access to this and other private contents?
Guala Closures allarga la presenza in India
Acquisita la divisione tappi in metallo di Oricon enterprises
Guala Closures annuncia di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione, attraverso la sua controllata indiana, della divisione tappi in metallo (chiusure a corona e ROPP) di Oricon Enterprises Ltd., qualificato operatore in diversi settori, quotato presso la borsa indiana. Non è stata resa nota l'entità della transazione. Affermata a livello nazionale e internazionale, la divisione packaging di Or...
EFA News - European Food Agency
