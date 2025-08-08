It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

EFA News augura a tutti buon Ferragosto

L'agenzia riaprirà lunedì 25

EFA News comunica ai propri collaboratori, abbonati, fan dei social media che l'agenzia rimarrà chiusa per il periodo estivo dall'11 al 22 agosto.

La diffusione delle notizie riprenderà quindi lunedì 25.

In caso di particolari eventi la pubblicazione riprenderà immediatamente.

La direzione e la redazione augurano a tutti buon Ferragosto e buone vacanze. 

red/f - 52930

EFA News - European Food Agency
Similar