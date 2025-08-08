EFA News augura a tutti buon Ferragosto
L'agenzia riaprirà lunedì 25
EFA News comunica ai propri collaboratori, abbonati, fan dei social media che l'agenzia rimarrà chiusa per il periodo estivo dall'11 al 22 agosto.
La diffusione delle notizie riprenderà quindi lunedì 25.
In caso di particolari eventi la pubblicazione riprenderà immediatamente.
La direzione e la redazione augurano a tutti buon Ferragosto e buone vacanze.
