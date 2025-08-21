Manfredi Barbera & Figli, minibond da 8 milioni di euro

Manfredi Barbera & Figli, azienda olearia siciliana, ha emesso un minibond da 8 milioni di euro per la durata di 6 anni, interamente sottoscritto da UniCredit (per l'importo di 3 milioni di euro), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (ciascuno per l'importo di 2,5 milioni di euro), con Garanzia Sace.



Manfredi Barbera & Figli ha origini che risalgono al 1894 quando Lorenzo Barbera, alle porte di Palermo, insieme al fratello Vincenzo, avvia una propria azienda agricola dedicata principalmente alla coltivazione di olive e agrumi. Già qualche anno dopo, grazie a un importante sodalizio con la famiglia Florio, nasce la Società degli Oleifici Siciliani, dedicata a produzioni d'olio di qualità.

Oggi la società è guidata da Manfredi Barbera, quarta generazione della famiglia. Dal 2018 la società opera negli Stati Uniti attraverso la controllata Manfredi Barbera USA Corp.

L'azienda è attualmente impegnata nella realizzazione del programma di investimento "contratto di filiera FIOLSUD". Il progetto si propone la valorizzazione delle produzioni certificate BIO, DOP e IGP, la creazione e promozione di filiere sostenibili certificate e lo sviluppo di prodotti e modelli di business maggiormente remunerativi tramite una profonda reingegnerizzazione degli spazi e dei processi produttivi, l'ammodernamento e l'ampliamento delle linee di confezionamento. Gli investimenti oggetto del progetto FIOLSUD sono anche indirizzati alla realizzazione del primo uliveto sperimentale che utilizza varietà autoctone siciliane con forme di allevamento tecnologicamente molto avanzate.

Il piano prevede interventi di ampliamento, ammodernamento e potenziamento dello stabilimento produttivo sito in Custonaci (TP), oltre a investimenti in macchinari ed attrezzature da installare presso il nuovo stabilimento di Carini e ricadente nella zona di produzione "DOP Val di Mazara", realizzabili anche grazie anche alle risorse messe a disposizione da UniCredit, CDP e Mediocredito Centrale.

"Oggi viene confermato quanto il lavoro di squadra porti a grandi risultati -spiega Manfredi Barbera, amministratore delegato dell'azienda di famiglia-. A maggior ragione quando privato e pubblico si impegnano insieme. La nostra azienda raggiunge un ulteriore traguardo strategico che ci proietta nei prossimi cinque anni al coronamento di un sogno: produrre Olio IGP Sicilia in maniera sostenibile, a costi più accettabili migliorando sensibilmente le caratteristiche organolettiche e nutrizionali".



"UniCredit -ha dichiarato Salvatore Malandrino, regional Manager Sicilia di UniCredit- è fiera di aver messo a disposizione di Manfredi Barbera una forma di finanziamento alternativa come i minibond per sostenerne i progetti di investimento e di innovazione sostenibile. La sottoscrizione del minibond emesso da Manfredi Barbera e gli accordi di filiera che abbiamo stipulato nei mesi scorsi confermano la nostra grande attenzione al settore olivicolo. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti agribusiness dislocati in tutta la regione offrendo soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese e contribuendo così allo sviluppo del settore agricolo".

Aggiunge Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale: "con questa operazione potremo sostenere un'iniziativa che ha l'obiettivo di preservare le tradizioni locali, sfruttando tecnologie e strumenti innovativi, e favorire lo sviluppo economico di un'area, il Mezzogiorno, a cui dedichiamo la maggior parte della nostra operatività e su cui puntiamo molto".



"L'emissione del minibond da parte di Manfredi Barbera & Figli -conclude Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di Sace- rappresenta un importante passo per il rafforzamento di una filiera agroalimentare d'eccellenza, profondamente radicata nel territorio siciliano e orientata alla sostenibilità".