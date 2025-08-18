Usa. Accordo miliardario per contrasto all'obesità

Superluminal Medicines, azienda di Boston che si occupa di ricerca di farmaci integrando intelligenza artificiale e apprendimento automatico, ha annunciato una collaborazione con un altro colosso del settore come Eli Lilly, colosso del settore per far "progredire i farmaci terapeutici a base di piccole molecole che mirano a bersagli GPCR non rivelati rilevanti per le malattie cardiometaboliche e l'obesità". La c...