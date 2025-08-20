Do you want to access to this and other private contents?
Carlsberg, primo semestre in crescita
Ricavi +18,2%, volumi in ettolitri +16%, utile +15,1%
"Il gruppo ha ottenuto risultati solidi in un semestre difficile, con un buon sviluppo delle quote di mercato in tutte e tre le regioni, in particolare in Europa occidentale, grazie ai buoni progressi della birra premium, delle birre analcoliche e delle bevande analcoliche". Lo ha detto l'amministratore delegato di Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen commentando i risultati del primo semestre 2025 chiuso...
EFA News - European Food Agency
