Montalcino. Premio Casato Prime Donne a Darya Majidi

La Giuria del Premio Casato Prime Donne composta da Donatella Cinelli Colombini, presidente, Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione ha scelto come Prima Donna 2025 Darya Majidi, l’esperta di IA che, per prima, ha puntato sulla diffusione delle competenze digitali fra le giovani donne per contrastare il divario di genere.

Il premio verrà consegnato nella cerimonia a Montalcino il prossimo 13 settembre.

"Con Majidi - spiega una nota - si inaugura un nuovo modo di guardare all’intelligenza artificiale come strumento per raggiungere obbiettivi sociali e specificamente la crescita delle prospettive femminili. Nell’ultimo mese Linkedin ha inserito Darya fra le 200 voci dell’AI a livello mondiale. Gli italiani sono solo 4 e lei è l’unica donna".

Dal 2024 Darya Majidi è presidente del Comitato italiano di UN-Women ente delle Nazioni Unite per l’empowerment femminile. Il suo obiettivo è di far salire l’Italia rispetto all’attuale 85° posto della classifica Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum. Per l’eccezionalità del suo contributo “La Repubblica” l’ha messa fra le 100 donne che stanno cambiando il mondo e nel 2022 “Io Donna” del “Corriere della Sera” l’ha scelta fra le 10 donne che maggiormente impattano in Italia.

Nella sezione giornalistica che valorizza i migliori contributi alla divulgazione di Montalcino vincono i giornalisti Lara Loreti (“Il Gusto” de “La Repubblica”) e Giorgio Dell’Orefice (“Il Sole 24 Ore”).

Inoltre, protagonista del premio sarà l'incubatore di talenti giovanili nato per stimolare giovani capaci di diventare esempi virtuosi per i propri coetanei, e riguarderà quest’anno gli studenti della classe 4° del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino. Insieme a loro, alcuni studenti del corso di alta formazione in pasticceria di Scuola Tessieri – Atelier delle Arti Culinarie che hanno realizzato la torta per la Prima Donna 2025. Giulia Lapenta del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena autrice dell’opera “Ciclo infinito Endless cycle ” che accompagna la dedica di Darya Majidi. Camilla Radaelli, Martine Monciatti, Maria Ludovica Vippolis studentesse del LAO Le Arti Orafe Jewellery School di Firenze autrici dei gioielli sul tema dell’intelligenza artificiale.

Il Premio, che quest'anno compie 25 anni, fa parte di un progetto più articolato che comprende la cantina Casato Prime Donne, prima in Italia con un organico interamente femminile, il Brunello Prime Donne scelto da un panel di 4 degustatrici internazionali e dedicato alle wine lover donne. Infine il percorso delle Prime Donne nei vigneti e nella cantina del Casato Prime Donne. Si tratta di un itinerario meditativo lungo il quale ci sono le dediche delle vincitrici affiancate da installazioni artistiche.