Grana Padano. Il prof. Erasmo Neviani nominato Emerito a UniParma

Il prof. Erasmo Neviani, dal 2021 Presidente della Commissione Scientifica del Consorzio Tutela Grana Padano, di cui fa parte dal 1998, è stato nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Anna Maria Bernini Professore Emerito dell'Università di Parma, dove ha svolto la sua attività accademica sino a 2023. Il Consorzio sottolinea che "si tratta di un riconoscimento raro e di grande valore nell'ambito del sistema Universitario".

Erasmo Neviani, nato nel 1956 a Reggio Emilia, è stato preside della Facoltà di Agraria all’Università di Parma e titolare della cattedra di Microbiologia degli Alimenti e Microbiologia Industriale – Scienze e Tecnologie Alimentari. Numerose le sue esperienze in Italia e all’estero, con oltre 285 pubblicazioni scientifiche.

Oggi, oltre a guidare la Commissione Scientifica del Consorzio Tutela Grana Padano, è membro onorario di SIMTREA (Società Italiana di Microbiologia agraria, alimentare e ambientale), Presidente del Comitato Italiano IDF (Federazione Internazionale Latte e Derivati) e Collaboratore scientifico del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola.

Al professor emerito Neviani le congratulazioni di tutto il Consorzio Tutela Grana Padano. “Il ministro dell’Università ha giustamente sancito il valore di studioso, di docente e di divulgatore che tutto il sistema caseario riconosce al professore emerito Neviani da tempo – ha commentato Renato Zaghini, presidente del Consorzio – Siamo convinti che la sua competenza sarà ancora di più un prezioso aiuto alla crescita in qualità e in salubrità del Grana Padano e di tutto il settore del latte e dei formaggi”.