La Cina proroga le indagini sul lattiero caseario Ue

Prosegue la querelle tra Cina e Ue sul settore lattiero caseario. Il ministero del Commercio cinese, infatti, ha deciso di prorogare fino al 21 febbraio 2026 l'inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione europea.

L'inchiesta antidumping era stata avviata il 21 agosto 2024 scatenando, soprattutto in Italia, un serie di piccate prese di posizione, prime fra tutte quelle del Consorzio Grana Padano (leggi notizia EFA News) e di Granarolo (leggi notizia EFA News).

Secondo l'ultima nota del ministero cinese, la decisione è stata presa "data la complessità del caso". L'annuncio arriva dopo che, a giugno, la Cina ha prorogato un'indagine sulla carne di maiale europea e, a luglio, ha annunciato dazi sui produttori di brandy dell'UE (leggi notizia EFA News).