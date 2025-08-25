Do you want to access to this and other private contents?
Calabria, intossicazione di massa dopo pranzo al ristorante
E' accaduto nel locale di un villaggio turistico di Nicotera Marina (VV): su 30, 5 i ricoverati in ospedale
Questa estate, agosto in particolare, verrà certamente ricordata per il gran numero di casi di intossicazione alimentare che si stanno verificando in giro per l'Italia. Oltre alle drammatiche vicende del botulismo in Sardegna, a Cagliari e in Calabria, a Diamante in provincia di Cosenza (leggi notizia EFA News) ancora la Calabria si rende protagonista di un altro caso di intossicazione.Questa volta...
