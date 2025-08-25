Agosto ancora più "torrido" per colpa del botulino

Questo agosto italiano 2025 verrà ricordato, più ancora che per il caldo torrido, che non fa più notizia e a cui ci dobbiamo abituarci, per il botulino, che si è manifestato in forma decisamente cospicua. L'epicentro dell'infezione è stato rilevato, in un paio di giorni (ossia il 7 e l'8 agosto scorsi) in due regioni: la Sardegna, con la drammatica Fiesta Latina di Monserrato a Cagliari (leggi noti...