La Danimarca vuole levare le tasse su caffè e cioccolato

La Danimarca intende eliminare in modo graduale le tasse sul caffè e sui prodotti dolciari a partire dal prossimo anno. L'obiettivo è quello di alleviare il peso dei costi più elevati che i consumatori devono sostenere per acquistare questi due prodotti. Entrambe le imposte, al momento, sono fissate al 25%: la tassa sul caffè è stata introdotta nel 1930, mentre quella sul cioccolato ha più di 100 anni

Per questo, in base alla legge finanziaria che verrà presentata la prossima settimana, le tasse saranno prima dimezzate nel 2026, per essere poi abolite definitivamente nel 2027. Secondo un portavoce della coalizione al governo (Partito Liberale, Partito socialdemocratico e Moderati) che detiene la maggioranza nel parlamento danese, la legge sarà poi presentata al Parlamento danese per la consultazione. Stando a Venstre Party, il Partito Liberale al governo, l'eliminazione delle tasse ammonterebbe a 2,4 miliardi di corone danesi, pari a oltre 321,5 milioni di euro. Il ministero delle Finanze danese stima che, con il taglio, 500 grammi di caffè potrebbero scendere di prezzo del 6%. Dal 2020, il prezzo del caffè nei supermercati danesi è aumentato del 47%, mentre il cioccolato è aumentato del 40%.

"Eliminando le due tasse -spiega Il vice primo ministro e presidente del Partito Liberale Troels Lund Poulsen-, otteniamo due cose: rendiamo più economico essere un danese, e rendiamo anche più facile gestire un'impresa, perché eliminiamo molte seccature e burocrazia. Con l'abolizione delle due tasse, restituiremo ai danesi 2,4 miliardi di corone, e questo genere di cose è sempre un'ottima cosa. Sia il caffè che il cioccolato sono aumentati molto di prezzo e con l'abolizione delle tasse ora toglieremo il massimo dai prezzi".



"L'abolizione delle tasse -aggiunge Poulsen- dovrebbe essere vista nel contesto del fatto che abbiamo fornito i più grandi tagli alle tasse personali in dieci anni e che si tratterà del più grande taglio alle tasse sui generi alimentari in dieci anni”.