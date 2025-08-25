Do you want to access to this and other private contents?
Coca-Cola: possibile cessione di Costa Coffee
Il Ceo Quincey aveva espresso delusione per i risultati della catena UK acquisita nel 2018
Coca-Cola starebbe collaborando con la banca d'investimento Lazard per valutare tutte le opzioni sul tavolo - inclusa la vendita - della catena di caffetterie britannica Costa Coffee. A riferirlo è Reuters. Sia le aziende, sia la banca coinvolte nell'operazione non hanno ancora commentato le indiscrezioni. Le offerte indicative dovrebbero arrivare all'inizio dell'autunno, sebbene una fonte avrebbe...
