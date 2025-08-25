Agricoltura. Durigon (sottosegretario Lavoro): "Click Day strumento superato"

“Vogliamo creare un’agenzia per agevolare il matching tra domanda e offerta nel mondo agricolo, per rispondere alle esigenze delle imprese ed evitare situazioni di criticità”. Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon durante il talk organizzato da Confagricoltura al Meeting di Rimini, dedicato alle nuove frontiere del lavoro agricolo, al quale hanno partecipato anche il vicepresidente della confederazione Sandro Gambuzza e al direttore generale Roberto Caponi.

“La creazione di un’agenzia è un’iniziativa che giudichiamo positivamente, ma che necessita di una riflessione più ampia”, ha commentato Gambuzza, allargando la prospettiva alle questioni più urgenti relative al settore, che vanno dal reclutamento della manodopera, alla formazione, fino alla sicurezza.

“Sulla manodopera straniera ci sono ancora alcuni ostacoli importanti da affrontare, a partire dal Click Day", ha spiegato Caponi. "La nostra proposta è di abolirlo e avviare invece una sorta di prenotazione sempre aperta con il ministero dell’Interno, con impegno su tempi e produzioni, in modo da garantire certezze sul fabbisogno effettivo di lavoratori e un reale controllo della domanda”.

“Lo strumento del click day è superato”, ha aggiunto Durigon, concordando sulla posizione di Confagricoltura. In Italia sono un milione gli addetti in agricoltura, di cui un terzo stranieri. Il fabbisogno è di circa 100mila stagionali.

“E’ cambiato lo scenario generale del comparto: le imprese fanno sempre più ricorso all’appalto dei servizi per reclutare gli addetti. Anche lo strumento della disoccupazione agricola", ha detto ancora Gambuzza, "nato ormai molti anni fa in un contesto diverso, necessita di una riflessione alla luce dell’evoluzione del lavoro in agricoltura”.